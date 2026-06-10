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Vendée Arctique, lo skipper Beccaria si tuffa per liberare la barca da una rete

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Momenti di tensione per Ambrogio Beccaria durante la Vendée Arctique: il navigatore italiano, impegnato nelle acque a nord dell’Irlanda mentre era nel pieno della competizione, è stato costretto a interrompere temporaneamente la corsa, dopo che una rete da pesca si è impigliata nella chiglia del suo Imoca “Allagrande Mapei”. Beccaria ha dovuto intervenire personalmente, lo skipper si è immerso sotto lo scafo per raggiungere la chiglia e liberarla dall’ingombro. 

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