“20 anni e poi…”: Lucca Comics & Games celebra la sua storia musicale con un docufilm

(Adnkronos) – L’edizione 2025 di ChiavarInCosplay, evento del circuito C.F.C., ha preso il via con un regalo speciale da parte del festival più importante del settore: la presentazione del docufilm “20 anni e poi…” di Lucca Comics & Games. Il lavoro, prodotto da Lucca Crea e proiettato in anteprima presso il Cinema Mignon di Chiavari, celebra la storia ventennale dell’Area Music della kermesse lucchese, un palco che dal 2004 a oggi è diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della musica nerd e cartoon. Il racconto collettivo di un “Non Luogo” di consapevolezza

Il docufilm, diretto da Cristiano Gazzarrini e nato da un’idea di Gianluca Del Carlo, ripercorre la storia di chi ha solcato il palco Music, alternando immagini inedite, testimonianze e interviste ai protagonisti. Del Carlo, che ha presenziato all’anteprima insieme al regista, al produttore esecutivo Luca Bitonte e alla produttrice Barbara Gozzi, è stato la mente dietro la “brillante intuizione” di creare vent’anni fa questo “evento nell’evento”. Il documentario trascende il semplice racconto musicale per esplorare il significato sociale e comunitario dello spazio creato. Viene definito un “non luogo” in cui i partecipanti possono trovare “sguardi di empatia” e “riempire i cuori di suoni”. Il testo esprime con forza il valore simbolico di questo spazio, che non è un’area di fuga dalla realtà, ma un luogo di consapevolezza: “un ‘non luogo’ in cui ‘non cercare l’evasione’ ma ‘affermare con consapevolezza’ ciò che di positivo si può realizzare ‘insieme’”. Il docufilm, intriso di “adrenalina e commozione”, si configura dunque come una “scoperta continua” per i neofiti e una promessa di “continuare ad esserci sempre con inclusione, rispetto, gratitudine” per i veterani. Parata di stelle della Musica Pop e istituzioni a Chiavari “20 anni e poi…” riporta sul grande schermo immagini di repertorio e quelle della storica serata evento che ha riunito gli artisti che hanno fatto la storia dell’Area Music & Cosplay. La pellicola celebra una vera e propria parata di icone, da Cristina D’Avena a I Cavalieri del Re, passando per Giorgio Vanni, Max Longhi ed Enzo Draghi. Vengono inoltre ricordate le Meverledi, i Superobots, gli Oliver Onions e le cartoon cover band che si sono alternate negli anni, fino a RadioAnimati. L’anteprima di Chiavari ha visto la partecipazione dell’Assessore alla Cultura del Comune di Chiavari, Silvia Stanig, oltre alla presenza di rappresentanti ai vertici di LEG Live Emotion Group (Giacomelli, De Luca e Ferri), a sottolineare la sinergia e l’importanza istituzionale del circuito C.F.C. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)