Apple Arcade inaugura il 2025 con una valanga di nuovi giochi e aggiornamenti

(Adnkronos) – Apple Arcade inizia il 2025 con un’ondata di nuovi giochi e aggiornamenti per i suoi abbonati. La piattaforma di gaming di Apple amplia il suo catalogo con sette nuovi titoli, offrendo esperienze di gioco diversificate e coinvolgenti, tutte rigorosamente senza pubblicità né acquisti in-app. Gli appassionati di sport urbani possono sfrecciare per le strade di New York con Skate City: New York, mentre chi possiede Apple Vision Pro può immergersi in Gears & Goo, un gioco di strategia che sfrutta le potenzialità dello spatial computing. Gli amanti della storia e della strategia troveranno pane per i loro denti con Three Kingdoms HEROES, ultimo capitolo della celebre serie di Koei Tecmo. Apple Arcade non si limita ad aggiungere nuovi titoli, ma arricchisce anche la sua offerta con versioni rimasterizzate di classici senza tempo. I giocatori potranno rivivere le emozioni di Final Fantasy+, una rivisitazione in 2D del gioco originale, e immergersi nell’azione di Trials of Mana+, la versione mobile del celebre RPG di SQUARE ENIX. Per chi cerca un’esperienza più rilassante, Tagliamo l’Erba+ offre un’oasi di pace e tranquillità. A febbraio, il catalogo di Apple Arcade si arricchirà ulteriormente con l’arrivo di PGA TOUR Pro Golf, il primo gioco di golf ufficialmente concesso in licenza PGA TOUR. Gli amanti del golf potranno sfidarsi in emozionanti tornei su campi realistici, ispirati alle location più iconiche del circuito professionistico. Febbraio vedrà anche l’arrivo di Doodle Jump 2+, un divertente platform, e La Mia Fattoria+, un rilassante simulatore di vita agricola. Apple Arcade non dimentica i suoi titoli di successo e continua ad aggiornarli con nuovi contenuti. Hello Kitty Island Adventure festeggia il nuovo anno lunare con l’evento Fortuna e lanterne, mentre Game Room si arricchisce con un nuovo gioco di parole, Word Wright. Anche WHAT THE CAR? riceve un aggiornamento, con una selezione dei migliori livelli creati dalla community nel 2024. Infine, numerosi altri titoli popolari come Edizione Arcade di NBA 2K25, Outlanders 2: Second Nature e Ridiculous Fishing EX riceveranno aggiornamenti nel corso del mese, garantendo un flusso costante di novità e contenuti per tutti gli abbonati ad Apple Arcade. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)