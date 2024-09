Apple ridefinisce l’ascolto wireless con i nuovi AirPods 4

(Adnkronos) – Durante l’evento “It’s Glowtime”, Apple ha presentato non solo l’attesissimo iPhone 16, ma anche la nuova generazione dei suoi iconici auricolari wireless: gli AirPods 4. Questa nuova linea promette di rivoluzionare l’esperienza audio, offrendo una combinazione di innovazione tecnologica e design raffinato. Apple ha deciso di sostituire i precedenti AirPods 2 e 3 con due distinti modelli di AirPods 4, ognuno pensato per un pubblico specifico. Entrambi condividono un design simile ai precedenti AirPods 3, ma con un tocco di freschezza e un case di ricarica più compatto e dotato di porta USB-C e supporto per la ricarica wireless MagSafe. Il vero cuore degli AirPods 4 è il chip H2, che introduce una serie di funzionalità audio avanzate finora riservate agli AirPods Pro 2. Ora, anche gli utenti di AirPods 4 potranno godere dell’isolamento vocale, dell’audio spaziale personalizzato e della possibilità di rispondere a Siri con un semplice cenno della testa. Il modello più costoso degli AirPods 4 si distingue per la presenza di funzionalità premium come la cancellazione attiva del rumore, la modalità trasparenza e l’audio adattivo. Il modello più economico, pur rinunciando a queste caratteristiche, offre comunque un design moderno e una serie di miglioramenti rispetto ai modelli precedenti, il tutto a un prezzo più accessibile. Entrambi i modelli di AirPods 4 sono già disponibili per il pre-ordine e saranno spediti a partire dal 20 settembre. Gli AirPods 4 standard hanno un prezzo di 129 dollari, mentre gli AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore costano 179 dollari. I prezzi italiani non sono ancora stati annunciati. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)