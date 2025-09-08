Apple, spunta il nuovo accessorio: la tracolla per iPhone 17

(Adnkronos) – A poco più di un giorno dal keynote Apple, fissato per il 9 settembre alle 19, continuano a moltiplicarsi i leak sulla nuova linea di iPhone 17. L’ultima indiscrezione arriva dal leaker Sonny Dickson, che ha condiviso alcune immagini di un accessorio del tutto inedito per l’ecosistema Apple: una tracolla crossbody dedicata ai nuovi iPhone. Nelle foto si intravede una versione in arancione acceso, con un design che sembra confermare quanto già emerso ad agosto, quando il leaker Majin Bu aveva diffuso le immagini della confezione dei nuovi “TechWoven Case”. Sul retro della scatola compariva infatti un’illustrazione con due fori per laccetti, accompagnata dalle istruzioni per inserire il “Crossbody Strap”. Un dettaglio che coincide perfettamente con i ganci presenti alle estremità dell’accessorio trapelato in queste ore. Apple dovrebbe annunciare ufficialmente la tracolla, insieme a nuove custodie e accessori, durante l’evento del 9 settembre. Oltre al nuovo iPhone 17, la presentazione offrirà uno sguardo completo sulle varianti cromatiche e sulle caratteristiche definitive di questo inedito accessorio. Il keynote sarà trasmesso in diretta dalle 19:00 ora italiana su Apple.com, YouTube e tramite l’app Apple TV. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)