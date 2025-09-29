12.3 C
Apple testa Veritas, il chatbot segreto per rivoluzionare Siri

Tecnologia
(Adnkronos) – Secondo quanto riportato dall’analista Mark Gurman di Bloomberg, Apple sta sperimentando il rinnovamento profondo di Siri attraverso un chatbot interno denominato Veritas. L’obiettivo è chiaro: accelerare lo sviluppo di funzioni avanzate per la prossima generazione dell’assistente vocale, dopo una serie di ritardi che hanno fatto perdere terreno all’azienda nella competizione sull’IA. Il debutto di Apple Intelligence, accolto con una reazione tiepida, ha messo ulteriormente in evidenza le difficoltà di Cupertino nel tenere il passo con rivali come OpenAI e Google. Veritas consente ai dipendenti di Apple di interagire con Siri in un ambiente simile a ChatGPT o Gemini: possono digitare richieste, avviare conversazioni articolate, tornare su scambi precedenti e fornire feedback immediati. Questo approccio permette al team di testare rapidamente nuove capacità, tra cui la possibilità di cercare nei dati personali e eseguire azioni direttamente all’interno delle app, come modificare foto o gestire contenuti. Nonostante le potenzialità, Apple non ha intenzione di rendere Veritas disponibile al pubblico, almeno per ora: una scelta che Gurman definisce un errore strategico. Invece, la società sembra orientata a fare sempre più affidamento su Google Gemini per potenziare la ricerca tramite intelligenza artificiale all’interno del suo ecosistema, un segnale della volontà di integrare partner esterni mentre la propria piattaforma evolve dietro le quinte. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

