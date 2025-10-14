13.9 C
Firenze
martedì 14 Ottobre 2025
Apple TV+ cambia nome in vista del lancio in streaming di F1 The Movie

Tecnologia
(Adnkronos) – Apple ha annunciato profondi cambiamenti per il suo servizio di contenuti video originali in streaming, a partire dal nome, che da Apple TV+ passerà a un più immediato Apple TV. L’annuncio è stato dato in calce al comunicato stampa che è stato diffuso negli Stati Uniti per l’arrivo sulla piattaforma di F1 The Movie, lungometraggio con Brad Pitt prodotto proprio da Apple. Al momento, Apple TV+ non è stata ancora modificata sull’omonima app o sul sito Apple, ma il tutto accadrà sicuramente prima del lancio del film, previsto per il 12 dicembre. 

Resta da capire come la Mela eviterà la confusione legata al marchio “Apple TV”, che sarebbe condiviso con la sezione dove è possibile acquistare e noleggiare film esterni ad Apple, ma anche con l’hardware di Cupertino con lo stesso nome, che a breve tra l’altro dovrebbe arrivare con una versione aggiornata. È probabile che anche il set top box cambi nome, o che Apple decida di unificare tutto il settore dedicato all’audiovisivo sotto un’unica etichetta. 

