Apple Watch Series 11: più sottile e con il nuovo monitoraggio della qualità del sonno

(Adnkronos) – Apple ha presentato ufficialmente Apple Watch Series 11, lo smartwatch che rinnova ancora una volta il concetto di dispositivo da polso unendo salute, fitness e connettività. Con un design più sottile e comodo, fino a 24 ore di autonomia e un display con vetro Ion-X due volte più resistente ai graffi, il nuovo modello si propone come il compagno ideale da indossare giorno e notte. La novità più attesa è “Qualità del sonno”, funzione che permette di analizzare in profondità il riposo grazie ai dati raccolti dai sensori integrati, restituendo un punteggio e indicazioni chiare per migliorare le proprie abitudini. A completare il quadro ci sono la nuova esperienza di allenamento “Workout Buddy” basata su Apple Intelligence, il gesto “Scatto del polso”, nuovi quadranti e tutte le evoluzioni introdotte da watchOS 26. Apple Watch Series 11 raggiunge fino a 24 ore di utilizzo con ricarica rapida: bastano 15 minuti per garantire circa otto ore di autonomia. Il modello in alluminio integra il nuovo vetro Ion-X, rafforzato da un rivestimento ceramico che ne aumenta la durezza superficiale, mentre le versioni in titanio mantengono il cristallo di zaffiro, il materiale più resistente nella categoria. Grazie a un algoritmo sviluppato con milioni di dati raccolti dall’Apple Heart and Movement Study, Apple Watch ora valuta la qualità del sonno misurando frequenza cardiaca, respirazione, temperatura del polso e ossigenazione. Al mattino l’utente riceve un punteggio complessivo e la suddivisione delle fasi del riposo, con suggerimenti basati sulle linee guida delle principali organizzazioni internazionali dedicate al sonno. Con watchOS 26 debutta Workout Buddy, un assistente virtuale che analizza i parametri di allenamento e fornisce incoraggiamento vocale personalizzato. Il nuovo layout dell’app Allenamento consente inoltre di creare workout su misura e di avviare musica o podcast automaticamente all’inizio delle sessioni. watchOS 26 introduce un design software in stile “Liquid Glass”, nuovi quadranti come Flusso e Precisione, il gesto “Scatto del polso” e suggerimenti intelligenti nella Raccolta smart. Arrivano anche la traduzione automatica dei messaggi in tempo reale, l’app Note, e strumenti avanzati per la gestione delle chiamate. Apple Watch Series 11 è disponibile in due misure, 42 mm e 46 mm, con cassa in alluminio nei colori Jet Black, oro rosa, argento e nel nuovo grigio siderale, oppure in titanio lucido nelle finiture naturale, oro e ardesia. La collezione Hermès introduce nuovi cinturini esclusivi, mentre i modelli Nike propongono varianti rinnovate con filato riflettente. I preordini sono già partiti, con disponibilità a partire da venerdì 19 settembre. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)