Arriva la Festa di Primavera ma la Cina non si ferma, le province cinesi hanno presentato i loro piani di sviluppo economico per il nuovo anno

(Adnkronos) – Le province cinesi stanno intensificando gli sforzi per promuovere lo sviluppo di industrie tecnologiche avanzate, adattando le proprie strategie alle specifiche esigenze regionali. Nonostante l’imminente Capodanno Cinese che ufficialmente avrà inizio il 29 gennaio per poi concludersi il 12 febbraio con la tradizionale Festa delle Lanterne, lo slancio innovativo della Cina non sembra subire rallentamenti. I rapporti di lavoro governativi provinciali presentati durante le recenti sessioni locali hanno delineato le priorità per il 2025, evidenziando una forte spinta verso l’innovazione e la crescita economica. Questo è quanto riporta l’agenzia stampa cinese Xinhua, in un articolo che fa luce sulla futura programmazione in diversi settori considerati strategici e attualmente al centro delle politiche provinciali.

Il settore dei semiconduttori riveste un ruolo cruciale per l’indipendenza tecnologica della Cina ed è diventato una priorità per molte province del Paese. Tra queste, Shanghai (che ha recentemente inaugurato il primo centro di addestramento per robot umanoidi), Guangdong, Zhejiang e Liaoning sono in prima linea negli investimenti. In particolare, Pechino sta intensificando gli sforzi per accelerare la produzione e sostenere le aziende nazionali, con l’obiettivo di affrontare al meglio le sfide globali del settore. Passando ai veicoli elettrici, le regioni del Delta del Fiume delle Perle e del Delta del Fiume Yangtze, che comprendono rispettivamente Guangdong e Shanghai, si confermano leader in questo ambito. Queste aree stanno rafforzando i loro investimenti per consolidare la loro posizione di punta nel mercato dei veicoli a nuova energia (NEV).

L’intelligenza artificiale è un’altra grande area di interesse. Pechino sta puntando sulla costruzione di due importanti cluster di calcolo intelligente per sostenere lo sviluppo di questo settore strategico. Nel frattempo, Guangdong si sta concentrando sull’applicazione di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) in vari settori industriali, aprendo la strada a nuove possibilità di innovazione. Infine, le tecnologie emergenti stanno attirando sempre più attenzione. Province come Anhui e Shanghai stanno esplorando ambiti di avanguardia come le interfacce cervello-computer, mentre la provincia di Anhui si distingue anche per i suoi investimenti nella ricerca sulla fusione nucleare, una tecnologia che potrebbe rivoluzionare il futuro dell’energia.

Le strategie di sviluppo variano a seconda delle specificità regionali. Anhui, ad esempio, sta promuovendo un ambizioso progetto di ricerca su una stazione di ricerca lunare internazionale, mentre Shanghai, sede dell'industria aeronautica nazionale, punta a consolidare il settore della produzione di grandi aerei. Hainan, l'isola meridionale della Cina, ha priorizzato lo sviluppo delle energie marine, con un focus particolare sull'energia eolica offshore e progetti pilota per la produzione di idrogeno verde. Molte province stanno promuovendo la collaborazione tra industria, ricerca e sviluppo. Anhui, Zhejiang e Hainan pianificano di creare piattaforme pilota per favorire la convergenza tra innovazione tecnologica e sviluppo industriale. Grazie a ingenti investimenti economici, politiche industriali mirate e un sistema educativo focalizzato sulle STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), la Cina è in grado di mobilitare risorse umane e finanziarie su larga scala, accelerando così lo sviluppo tecnologico. La capacità di attuazione del governo cinese in questi ambiti è notevole e può creare un più che significativo divario tecnologico con Stati Uniti e soprattutto con l'Europa. Mentre questi ultimi paesi dibattono e implementano politiche industriali a un ritmo più lento, la Cina sta rapidamente costruendo ecosistemi innovativi e catene di approvvigionamento complete.