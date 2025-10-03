18.2 C
Firenze
venerdì 3 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

ASUS e l’affidabilità: garanzia a 3 anni su tutti i nuovi notebook

Tecnologia
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – ASUS ha segnato un punto di svolta nel panorama informatico, diventando il primo produttore del settore ad offrire una garanzia costruttore di tre anni su tutti i nuovi notebook. L’innovazione, che entra in vigore immediatamente, rafforza in modo significativo la reputazione di qualità, affidabilità e durabilità che da sempre contraddistingue il brand taiwanese, ponendo l’utente finale al centro delle sue strategie. 

La nuova politica di assistenza riguarda la totalità dei notebook destinati al mercato consumer, includendo le prestigiose gamme Zenbook, Vivobook e ProArt, e le linee dedicate al gaming, ovvero ROG e ASUS TUF. L’estensione della garanzia è valida per i prodotti acquistati dopo l’1 ottobre presso la rete di rivenditori partner autorizzati o tramite ASUS eShop. 

L’introduzione della garanzia commerciale triennale sottolinea la fiducia riposta da ASUS nella longevità dei suoi componenti. La copertura, valida in Italia e riconosciuta a livello internazionale (salvo specifiche eccezioni), si applica al prodotto principale. 

È fondamentale precisare che l’estensione non si applica ai componenti consumabili, come la batteria, che resta coperta per i canonici due anni. Inoltre, la garanzia commerciale di tre anni non è applicabile ai prodotti fabbricati prima del 01/01/2024. 

Per usufruire della copertura aggiornata, l’utente dovrà registrare il notebook sulla propria area personale MyAsus, dove la validità verrà verificata e aggiornata dai team dell’azienda. 

Per maggiori dettagli sui termini e le condizioni, gli utenti possono consultare la pagina dedicata: https://www.asus.com/it/content/3-year-warranty/. 

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18.2 ° C
19.5 °
17 °
44 %
3.6kmh
0 %
Ven
17 °
Sab
20 °
Dom
16 °
Lun
20 °
Mar
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (461)ultimora (286)fin (30)tec (29)vid (28)Lav (25)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati