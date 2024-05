Bing down, problemi per il motore di ricerca Microsoft

(Adnkronos) – Problemi per il motore di ricerca Bing di Microsoft, in down dalla mattinata di oggi, giovedì 23 maggio 2024. Come segnala il sito DownDetector, le prime segnalazioni sono arrivate poco prima delle 8, per esplodere nelle ore successive. Il malfunzionamento ha riguardato principalmente l'accesso alla homepage di Bing, con messaggi di errore nel momento in cui si effettua una ricerca sia da desktop che da mobile. Problemi anche per tutti gli altri servizi, come ChatGPT, Copilot o DuckDuckGo. Microsoft, per ora, non ha rilasciato alcuna dichiarazione, né sull’origine del problema, né sui tempi attesi per la risoluzione. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)