Bolzano, il festival videoludico Game Ground torna per la quarta edizione

(Adnkronos) – Bolzano si prepara ad accogliere nuovamente Game Ground, il festival dedicato alla cultura videoludica che, giunto alla sua quarta edizione, animerà la città dal 18 al 20 ottobre. Dopo l’apertura delle mostre il 12 ottobre, il festival entra nel vivo con un programma ricco di eventi che trasformeranno Bolzano in un palcoscenico per appassionati di gaming, cultura pop e tecnologia. Si parte mercoledì 16 ottobre al Parkhotel Laurin con un panel dedicato al gaming competitivo e al percorso di tre bolzanini che si sono distinti nel panorama internazionale degli e-sports: Stefano Tabarelli, Alex Stan e Marco Olivari. Giovedì 17 ottobre, invece, al DRIN si terrà il primo torneo italiano con il nuovissimo Super Mario Party Jamboree, in concomitanza con la sua uscita ufficiale. Da venerdì 18 ottobre, Castel Mareccio diventerà il cuore pulsante del festival, ospitando una 48h Game Jam, uno Stunt Show ispirato a “Prince of Persia” e un Glow Party DJ Set a tema videogame anni ’80-’90. A Palazzo Mercantile, invece, si terranno conferenze su temi di attualità come la violenza nei videogiochi e il ruolo della narrativa in “Horizon Zero Dawn”. Sabato 19 ottobre, Castel Mareccio ospiterà una serie di panel, tra cui “Fallout e incubi americani” e “Cina e Giappone nei videogiochi”, e sessioni di gameplay che culmineranno con un talk con lo streamer Dario Moccia. Il festival si concluderà domenica 20 ottobre con panel dedicati agli studi di sviluppo 11Bit Studios e Stormind Games e l’opportunità di incontrare dal vivo celebrità del mondo videoludico come Favij e Sabaku No Maiku. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)