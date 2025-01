Data center: il cuore pulsante dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione digitale

(Adnkronos) – I data center sono al centro della trasformazione digitale e giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’intelligenza artificiale e di altre tecnologie emergenti. La crescente domanda di capacità di calcolo, unita alla necessità di garantire la sostenibilità e la sicurezza dei dati, sta spingendo il settore verso una continua evoluzione. Questi centri di elaborazione dati, un tempo relegati in periferia, sono diventati infrastrutture critiche, fondamentali per il funzionamento di aziende, governi e società. Nel 2025, il settore dei data center è in piena trasformazione, guidato da tre tendenze principali secondo Equinix: l’intelligenza artificiale, la sostenibilità e la sovranità dei dati.

L’IA spinge l’evoluzione dei data center

L’esplosione dell’intelligenza artificiale sta alimentando una domanda senza precedenti di potenza di calcolo. Per far fronte a questa esigenza, i data center stanno evolvendo verso modelli più specializzati:

Data center per l’IA: questi centri si concentrano su attività ad alta intensità computazionale come l’addestramento dei modelli di machine learning. Sono spesso localizzati in aree con un’ampia disponibilità di energia rinnovabile e costi immobiliari più contenuti.

Data center a bassa latenza: Progettati per supportare applicazioni in tempo reale, come il trading online o i giochi online, questi data center sono collocati in prossimità dei centri urbani per garantire una connettività ottimale.

Per far fronte all’enorme consumo energetico dell’IA, i data center stanno investendo in soluzioni innovative come il raffreddamento a liquido e l’utilizzo di energie rinnovabili. Inoltre, si stanno esplorando nuove tecnologie, come i piccoli reattori nucleari modulari, per garantire un approvvigionamento energetico stabile e a basse emissioni.

La sostenibilità è diventata una delle principali preoccupazioni nel settore dei data center. Le aziende stanno adottando misure sempre più ambiziose per ridurre il loro impatto ambientale, investendo in energie rinnovabili, ottimizzando i consumi energetici e riciclando i materiali.

Sovranità dei dati: una sfida globale

La crescente importanza dei dati ha sollevato preoccupazioni sulla sovranità digitale. Molti governi stanno introducendo normative per proteggere i dati dei loro cittadini e garantire che siano conservati all’interno dei propri confini nazionali. L’edge computing, che consente di elaborare i dati più vicino alla fonte, sta emergendo come una soluzione promettente per affrontare questa sfida. Equinix, uno dei principali operatori di data center a livello mondiale, sta giocando un ruolo fondamentale nell’evoluzione del settore. L’azienda sta investendo in infrastrutture all’avanguardia, in soluzioni sostenibili e in partnership con aziende leader nel settore tecnologico per offrire ai propri clienti servizi sempre più innovativi e affidabili. “Nel 2023 lo scenario Data Center italiano ha vissuto un momento espansivo inedito, con fino a 15 miliardi di euro di potenziali investimenti in nuove infrastrutture attesi entro fine 2025.Grazie a un posizionamento strategico e alla presenza di una rete di telecomunicazioni avanzata, Milano sta accrescendo la sua centralità, fungendo da vero e proprio crocevia tra il centro Europa ed il Mediterraneo, motivo di attrazione per molti data center”, spiega Bruce Owen, President EMEA di Equinix. “Eppure siamo anche consapevoli che i Data Center devono dimostrare appieno il loro valore alle comunità che li circondano. A questo fine, è importante che i governi, le società e le industrie di tutta l’area EMEA inizino ad impegnarsi maggiormente in relazione al settore dei data center nel suo complesso, per comprendere meglio il valore che esso apporta e il lavoro che viene svolto, spesso dietro le quinte, per garantire che la crescita dell’infrastruttura digitale avvenga in modo da proteggere la società in generale e l’ambiente per le generazioni future, oltre che per la nostra”. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)