Deliver At All Costs: caos e consegne ad alto rischio – Il video

(Adnkronos) – Konami Digital Entertainment B.V. e lo studio svedese Far Out Games hanno annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, la data di uscita di Deliver At All Costs, un gioco d’azione narrative-driven che promette di portare caos e distruzione su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store e GOG dal 22 maggio 2025. Il gioco ha già suscitato l’interesse di numerosi giocatori grazie alla demo disponibile durante il recente Steam Next Fest, che ha permesso di sperimentare l’azione imprevedibile e distruttiva del titolo. I giocatori vestiranno i panni di Winston Green, un corriere sfortunato che si troverà coinvolto in intrighi, distruzione e follia in un mondo caotico ispirato agli anni ’50. Ecco il video di lancio Ogni consegna sarà un’esperienza caotica, con i giocatori che dovranno schiantarsi contro recinzioni, schivare abitanti infuriati e svelare oscuri misteri. L’obiettivo è portare a termine le consegne a ogni costo, affrontando sfide e situazioni imprevedibili. I pre-ordini digitali sono già disponibili, con uno sconto del 10% per chi prenota il gioco. Deliver At All Costs sarà inoltre disponibile gratuitamente su Epic Games Store per un periodo limitato dopo l’uscita. I giocatori possono attivare le notifiche per essere avvisati quando il gioco sarà disponibile per il download gratuito. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)