Dungeon Crawler Carl, il fenomeno del LitRPG arriva in Italia

(Adnkronos) – Dopo aver conquistato milioni di lettori e ascoltatori nel mondo, Dungeon Crawler Carl sbarca finalmente in Italia. L’universo creato dallo scrittore americano Matt Dinniman, già diventato un cult internazionale del genere LitRPG (Literary Role Playing Game), sarà disponibile dal 14 ottobre in doppio formato: audiolibro in esclusiva su Audible.it e romanzo pubblicato da Mercurio Books.

In un futuro improvvisamente collassato, la Terra si trasforma in un enorme dungeon sotterraneo di diciotto livelli, popolato da creature mostruose, trappole e tesori. A sopravvivere è Carl, ex membro della Guardia Costiera, accompagnato dall’inseparabile e regale gatta Princess Donut. In un universo dove l’unica regola è intrattenere un pubblico alieno per ottenere preziose loot box, ogni scelta diventa una questione di vita o di “game over”.

Dinniman mescola fantasy, azione e satira sociale per costruire un racconto che parla tanto di eroismo quanto di resistenza, trasformando la lotta per la sopravvivenza in una riflessione sull’intrattenimento e sulla natura umana. A dare voce ai protagonisti dell’audiolibro ci sono Gianandrea Muià, nei panni del protagonista umano, e Arianna Craviotto, interprete della sofisticata e pungente Donut.

“Giocare di ruolo e raccontare storie sono due delle mie più grandi passioni, e poter prestare la voce a un libro che le unisce è un piacere immenso,” racconta Muià. “Carl è un personaggio astuto, sfrontato, ma con un grande cuore. Entrare nella sua psiche, nel suo modo di reagire al caos, è stato affascinante. Spero che la mia interpretazione renda giustizia al mondo creato da Dinniman.”

Craviotto aggiunge: “Dare voce a Princess Donut è stata un’esperienza fantastica. È una gatta principessa elegante, ironica e un po’ snob: mi sono divertita a giocare con i suoi toni e a renderla viva. Le sue battute con Carl sono irresistibili, e non vedo l’ora che gli ascoltatori italiani scoprano quanto sia divertente.”

Per celebrare il debutto italiano, Audible organizza un incontro esclusivo al Lucca Comics & Games 2025. L’appuntamento è per sabato 2 novembre alle 10:30 presso l’Auditorium San Girolamo, dove l’autore Matt Dinniman incontrerà il pubblico insieme con Gianandrea Muià e Arianna Craviotto. Moderato da Christian Zoltar Bellomo, l’evento offrirà letture dal vivo, curiosità sulla serie e un’immersione nel mondo di Dungeon Crawler Carl.

