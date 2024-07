EA Sports FC 25, Buffon sulla copertina della Ultimate Edition

(Adnkronos) – La copertina di EA Sports FC 25 Ultimate Edition è stata rivelata sui canali social del franchise. La presenza di Gianluigi Buffon sulla copertina rappresenta un omaggio a uno dei più grandi portieri della storia del calcio. Con una carriera lunga quasi tre decenni, Buffon ha ridefinito il ruolo del portiere: una Coppa del Mondo con l’Italia nel 2006, 10 titoli in Serie A e innumerevoli riconoscimenti individuali. “Apparire sulla copertina di EA Sports FC 25 Ultimate Edition è come entrare in un campo dove convergono passato, presente e futuro del calcio”, ha dichiarato Buffon. “Nel corso della mia carriera, ho avuto il privilegio di assistere in prima persona all’evoluzione del gioco. Ora, condividere questa copertina con stelle nascenti e leggende, mi ricorda che nel calcio ogni generazione lascia il suo segno e ispira quella successiva. Questo gioco, come il nostro sport, è un ponte che collega la passione intramontabile che ci guida tutti”. EA Sports FC 25 sarà presentato il 17 luglio.

