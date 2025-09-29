Ecommerce HUB 2025: Salerno polo dell’innovazione digitale con i big player del settore

(Adnkronos) – L’undicesima edizione di Ecommerce HUB si conferma come uno degli appuntamenti più rilevanti per l’economia digitale in Italia. L’evento, dedicato al commercio elettronico e al marketing online, farà ritorno al Grand Hotel Salerno giovedì 2 ottobre 2025, trasformando la città in un polo di formazione, innovazione e networking per professionisti e startup provenienti da tutta la penisola. Dopo aver registrato il successo della decima edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 2.500 persone e più di 70 speaker, la kermesse consolida il suo ruolo nel panorama nazionale, portando in Campania i principali protagonisti del digital. L’edizione di quest’anno si concentra sul tema “Lead the Change”, un chiaro invito a non subire l’evoluzione del mercato, ma a diventarne protagonisti attivi. In un panorama in rapido mutamento, dominato dall’accelerazione dell’intelligenza artificiale e dalle nuove tecnologie, la necessità di visione strategica e leadership è cruciale per guidare il futuro del digitale, secondo gli organizzatori. La rilevanza dell’evento è testimoniata dalla presenza di partner di spicco del settore e-commerce e fintech. I principali attori di questa edizione includono Shopify, leader globale nelle soluzioni per il commercio digitale; Banca Sella, pioniere nell’open banking; AppPago, fintech specializzata nei pagamenti digitali; Temu, la celebre piattaforma di e-commerce cinese; e Microsoft Advertising, suite di strumenti pubblicitari. La loro partecipazione garantirà ai presenti l’accesso a know-how di altissimo livello e a strumenti concreti per lo sviluppo del business online. Come di consueto, la giornata offrirà un programma denso di interventi formativi, workshop verticali e momenti di confronto, oltre a un’area espositiva volta a favorire lo scambio di idee e nuove opportunità di collaborazione. L’Ecommerce HUB 2025 si inserisce strategicamente all’interno della più ampia Digital South Week, che tra il 29 settembre e il 1° ottobre animerà Napoli e Caserta con appuntamenti complementari come EcommScaleUp e Days to Connect. Questa iniziativa rafforza il ruolo della Campania come polo di innovazione per il settore e-commerce, un aspetto evidenziato dagli organizzatori.

Alfonso Annunziata, Co-Founder & Event coordinator, ha messo in luce il valore territoriale dell’evento: “In un panorama in costante evoluzione, costruire un appuntamento annuale dedicato all’innovazione digitale rappresenta una sfida ambiziosa, ma necessaria. […] Quello che realizziamo ogni anno non è soltanto un evento: è un progetto che genera valore, conoscenza e relazioni, contribuendo a rafforzare la competitività del territorio e a posizionare il Sud Italia come attore protagonista nel dibattito sull’economia digitale”. La partecipazione all’Ecommerce HUB è gratuita, previa registrazione sul sito ufficiale dell’evento

