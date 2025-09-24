Ehiweb scommette sulla velocità: 10 Giga FTTH e router Wi-Fi 7 incluso

(Adnkronos) –

In collaborazione con: Ehiweb

La connettività domestica e aziendale amplia le sue possibilità grazie ad una nuova offerta introdotta da Ehiweb, il provider italiano che da anni si distingue, tra i tanti motivi, anche per la qualità della sua fibra ottica. L’obiettivo di Ehiweb.it è presto detto: una scommessa sulla velocità fatta attraverso la FIBRA Ottica 10 Giga. Linea innovativa basata su tecnologia FTTH (Fiber To The Home) con standard XGS-PON, capace di raggiungere fino a 10 Gbps in download e 2,5 Gbps in upload. Sfruttando la rete Open Fiber, l’infrastruttura riesce a portare direttamente a casa o in ufficio un servizio pensato per chi ha esigenze di banda molto elevate, non solo per lo streaming e il gaming, ma anche per accedere ad applicazioni professionali, per lavorare in smart working e gestire i dispositivi IoT.

L’offerta fibra ottica da 10 Giga in download e 2,5 Giga in upload è disponibile con una formula che non prevede vincoli di durata né aumenti futuri. Come per tutte le altre offerte firmate Ehiweb, il prezzo proposto rimane fisso per sempre se la si sottoscrive entro il 30 settembre 2025. La trasparenza dei prezzi, infatti, è uno dei capisaldi della filosofia di Ehiweb e del suo impegno per i servizi internet di casa e ufficio. Inoltre, di notevole interesse è l’inclusione gratuita del modem FRITZ!Box 4690, fornito in comodato d’uso. Questo router è progettato per supportare appieno la fibra 10 Giga ed è compatibile con le nuove tecnologie di rete. Integra Wi-Fi 7, una porta WAN da 10 Gbps, una LAN da 10 Gbps e tre porte LAN a 2,5 Gbps, rendendo possibile la connessione veloce di più dispositivi contemporaneamente. Ma la scommessa di Ehiweb non si limita alla velocità. Il pacchetto punta anche sulla stabilità della connessione e sulla semplicità d’uso. La linea FTTH, infatti, garantisce che il cavo in fibra arrivi direttamente all’abitazione, senza tratte finali in rame che possano ridurre le prestazioni. Gli utenti possono utilizzare il modem fornito, oppure scegliere se configurarne uno proprio, con il supporto tecnico di Ehiweb disponibile per facilitare l’attivazione e la gestione. La Fibra 10 Giga è una promozione particolarmente interessante per le famiglie numerose o i piccoli uffici che condividono la rete fra più dispositivi, trattandosi della scelta ideale per svolgere diverse attività online senza subire interruzioni o rallentamenti. Una rete così veloce, tra l’altro, risponde benissimo alle esigenze delle case smart, poiché la sua integrazione con sistemi di casa intelligente riduce ritardi e migliora l’affidabilità della connessione. Questa promozione dal prezzo competitivo, unita all’assenza di vincoli contrattuali e alla dotazione di un modem di fascia alta rende Ehiweb uno dei provider che sa dare il massimo della tecnologia, sia in casa che per la propria attività. Il futuro apre le porte ad offerte internet che, come questa, segnano un passo verso una connettività sempre più diffusa ad altissima velocità. Difatti l’offerta 10 Giga si colloca in perfetta sintonia con l’evoluzione che guarda alla capacità di garantire prestazioni elevate e strumenti tecnologici adeguati dal grande valore competitivo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)