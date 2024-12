GeForce LAN 50: l’evento globale di gaming con premi esclusivi targato NVIDIA

(Adnkronos) – NVIDIA ha annunciato ufficialmente il ritorno della sua celebre maratona di gaming, la GeForce LAN, che quest’anno si espande a livello globale con l’edizione GeForce LAN 50. Questo evento, atteso con grande entusiasmo dalla community di giocatori, promette di essere uno

dei più grandi raduni di gaming dell’anno, con una serie di attività che si svolgeranno sia online che fisicamente in diverse città del mondo.

La GeForce LAN 50 avrà inizio domenica 5 gennaio all’1:30 AM (ora locale) e durerà ininterrottamente per 50 ore. Durante questo arco di tempo, i partecipanti potranno immergersi in contest in-game, LAN, e tornei, con la possibilità di vincere una parte del montepremi di oltre 100.000 dollari messo in palio a Las Vegas.

Gli eventi fisici si svolgeranno nelle città di Las Vegas, Pechino, Berlino e Taipei. Per coloro che desiderano partecipare di persona, le iscrizioni sono ora aperte e possono essere effettuate tramite il sito ufficiale dell’evento. In alternativa, i giocatori possono registrarsi online e partecipare alle GeForce LAN Missions direttamente dal loro PC equipaggiato con una scheda grafica GeForce RTX, per ottenere premi in-game riscattabili tramite l’NVIDIA App o GeForce Experience. Ecco il video di presentazione dell’evento

A partire dal 5 gennaio, i giocatori che dedicheranno almeno 50 minuti ininterrotti a giochi come Diablo IV, The Elder Scrolls Online, Fallout 76, The Finals o World of Warcraft riceveranno ricompense speciali in-game. Queste includono pacchetti armatura esclusivi, montature e equipaggiamenti completi, che arricchiranno significativamente l'esperienza di gioco. Per dettagli specifici su come conquistare i vari articoli in-game, i partecipanti sono invitati a consultare la homepage della GeForce LAN 50, dove troveranno tutte le informazioni necessarie per partecipare e vincere. L'evento offre anche l'opportunità unica di giocare a fianco di alcuni tra i più noti influencer del mondo del gaming. Inoltre, partecipando alla GeForce LAN 50, i giocatori contribuiranno ad aumentare l'Hype Meter di GeForce Greats, aumentando così le loro chance di vincere ulteriori premi. La GeForce LAN 50 non è solo un evento di gaming: è una celebrazione dell'innovazione tecnologica attraverso 25 anni dalla prima GPU NVIDIA, la GeForce 256, così come nel video di seguito