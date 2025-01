Genshin Impact: sboccia il Mikawa Flower Festival nell’aggiornamento 5.4

(Adnkronos) – Il 12 febbraio verrà rilasciato l’aggiornamento 5.4 di Genshin Impact, intitolato “Moonlight Amidst Dreams”. L’update porterà i giocatori a partecipare al secolare Mikawa Flower Festival, un evento che celebra il legame tra umani e yokai. Durante il festival, i giocatori potranno immergersi in una varietà di attività e minigiochi, come “A Little Fox’s Daydream”, “Bunshin Phantasm” e “Akitsu Harpastum”, guadagnando premi e ricompense. L’aggiornamento introdurrà anche un nuovo personaggio giocabile a 5 stelle, Yumemizuki Mizuki, una psicologa clinica e azionista della Aisa Bathhouse. Mizuki è un’utilizzatrice di catalizzatore Anemo con abilità uniche, tra cui lo stato “Dreamdrifter” che aumenta il danno Anemo inflitto. Il suo Elemental Burst evoca un Mini Baku che crea snack speciali in grado di curare o infliggere danni ai membri del party. Yumemizuki Mizuki sarà disponibile nei desideri evento della prima metà della versione 5.4 insieme al ritorno di Sigewinne, seguiti da Furina e Wriothesley nella seconda metà. Oltre al festival e al nuovo personaggio, l’aggiornamento 5.4 includerà nuovi eventi come “Travelers’ Tales: Anthology Chapter”, che offrirà storie di vita quotidiana dei personaggi preferiti dai giocatori, e minigiochi come “Reel Ad-Venture”, “Invasive Fish Wrangler” e “Realm of Tempered Valor”. Infine, l’aggiornamento 5.4 introdurrà diverse ottimizzazioni del sistema, tra cui la possibilità di impostare piani di livellamento per i personaggi nella Guida all’allenamento, filtri migliorati per personaggi e armi e un pulsante Aggiungi automatico nell’interfaccia di raffinazione delle armi. Genshin Impact è attualmente disponibile per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, PC tramite client e Epic Games Store, iOS tramite App Store e Android tramite Google Play. È prevista anche una versione per Nintendo Switch. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)