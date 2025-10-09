24 C
Firenze
giovedì 9 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Geologi italiani: eletto il nuovo Consiglio Nazionale per il 2025-2030

Tecnologia
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) ha ufficialmente insediato la sua nuova composizione, che guiderà la categoria professionale per il quinquennio 2025-2030. L’insediamento avviene in un periodo definito come cruciale per il contributo della geologia alle politiche nazionali di gestione e tutela del territorio. 

Alla presidenza è stato eletto Roberto Troncarelli, geologo laziale con una lunga esperienza nei settori della progettazione e della tutela ambientale. La squadra direttiva, descritta come “di continuità” dagli stessi eletti, vede affiancare il Presidente Troncarelli dal Vicepresidente Filippo Cappotto (Sicilia), dal Segretario Mario Nonne (Sardegna) e dal Tesoriere Tatiana Bartolomei (Veneto). 

Il programma del nuovo Consiglio si concentra su un’ambiziosa mission, delineando diverse priorità strategiche. Tra queste, figurano la presentazione di proposte di riforme normative mirate e l’ottenimento di una maggiore presenza dei geologi nelle interlocuzioni istituzionali e associative. Parallelamente, il Consiglio intende promuovere collaborazioni più strutturate con università e centri di ricerca e sostenere investimenti significativi nella formazione professionale. Centrale per il futuro della professione sarà anche la promozione dell’innovazione tecnologica e l’impiego di strumenti digitali avanzati, essenziali per l’analisi e la prevenzione dei fenomeni naturali estremi, ormai sempre più frequenti. 

Nel suo discorso di insediamento, il Presidente Troncarelli ha ribadito l’indispensabilità della categoria per il futuro del Paese: “Il territorio italiano non può essere gestito senza il contributo di chi lo conosce nella sua struttura più profonda. I temi della pianificazione territoriale, della prevenzione dei rischi naturali e dello sviluppo sostenibile – afferma Troncarelli – continueranno a rappresentare i fari che guideranno ogni nostra azione. Per noi geologi, questo è ciò che possiamo definire il nostro giuramento di Ippocrate.” 

L’organo di indirizzo politico, ora pienamente operativo, ha anche espresso un sentito ringraziamento al presidente uscente, Arcangelo Francesco Violo: “A lui va il nostro riconoscimento per l’impegno, la dedizione e la passione con cui ha guidato il Consiglio in una fase delicata e di transizione.” 

La composizione del Consiglio si completa con i seguenti componenti eletti: Eros Aiello, Giovanni Capulli, Emanuele Emani, Giulio Iovine, Riccardo Martelli, Doriana Mastrangelo, Daniele Mercuri, Giovanni Pantaleo, Paola Pia Pino D’Astore, Rudi Ruggeri e Valentina Casolini. Una nuova stagione si apre per la geologia italiana, focalizzata sulla valorizzazione del geologo nella governance del territorio e nella mitigazione del rischio idrogeologico. 

 

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
24 ° C
25.1 °
22.4 °
46 %
1.5kmh
0 %
Gio
22 °
Ven
26 °
Sab
26 °
Dom
26 °
Lun
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1110)ultimora (803)tec (60)Lav (48)vid (45)sal (44)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati