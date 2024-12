Hatsune Miku in arrivo su Fortnite nel 2025

(Adnkronos) – Epic Games sembra pronta ad accogliere la celebre cantante virtuale giapponese Hatsune Miku nel suo battle royale di successo, Fortnite. Diverse fonti hanno confermato l’arrivo della Vocaloid nel 2025, sebbene dettagli su cosmetici, emote e data di rilascio siano ancora avvolti nel mistero. Nel frattempo, i giocatori più attenti hanno già scovato alcuni easter egg a tema Hatsune Miku all’interno del gioco. Il primo si trova nell’hotel di Seaport City, il punto di interesse caratterizzato da un grande squalo gonfiabile. Sul bancone della reception, a sinistra, è possibile notare un porro, chiaro riferimento al celebre ortaggio associato alla cantante virtuale. Non è ancora chiaro quale versione del design di Hatsune Miku verrà utilizzata da Epic Games, ma le possibilità sono molteplici considerando la vasta gamma di look che la caratterizzano sin dal suo debutto nel 2007. L’arrivo di Hatsune Miku si aggiunge a una serie di collaborazioni di alto profilo per Fortnite, tra cui quelle con Mariah Carey, Snoop Dogg e Shaquille O’Neal in occasione del Winterfest 2024, oltre a nuovi contenuti a tema Cyberpunk 2077 e Star Wars. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)