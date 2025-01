Hitachi Vantara: leader nello storage primario secondo GigaOm Radar

(Adnkronos) – Hitachi Vantara ha comunicato, attraverso una nota ufficiale, di aver ottenuto un importante riconoscimento da parte di GigaOm, un’autorità nel settore della tecnologia, venendo nominata Leader e Outperformer nel recente GigaOm Radar Report for Primary Storage. Questo riconoscimento sottolinea l’eccellenza della piattaforma Virtual Storage Platform One (VSP One) di Hitachi Vantara nel soddisfare le esigenze sempre più complesse delle aziende moderne in termini di storage dati. VSP One si è affermata grazie a una serie di funzionalità avanzate che la rendono un’opzione ideale per le aziende che operano in contesti dinamici e richiedenti. Uno degli aspetti più rilevanti di VSP One è la sua integrazione cloud ibrida. Questa caratteristica consente una gestione fluida dei dati tra ambienti on-premise e cloud, garantendo alle aziende una grande flessibilità e la possibilità di scalare le risorse secondo le necessità. In un mondo dove l’accessibilità e la gestione efficiente dei dati sono cruciali, VSP One offre una soluzione che permette di navigare senza intoppi tra diversi ambienti di storage. La protezione dei dati è un’altra pietra miliare di VSP One, con funzionalità di sicurezza di ultima generazione come l’immutabilità dei dati e il rilevamento proattivo delle minacce ransomware. In un’epoca in cui le cyber minacce sono in costante evoluzione e rappresentano un rischio significativo per le imprese, avere strumenti che offrono una difesa robusta è fondamentale. VSP One risponde a questa esigenza, fornendo strumenti avanzati per proteggere i dati aziendali da attacchi esterni e interni. Dotata di tecnologie come NVMe-oF, la piattaforma VSP One garantisce prestazioni di alto livello, essenziali per supportare carichi di lavoro intensivi legati all’intelligenza artificiale (AI) e al machine learning (ML). Questa capacità di gestire efficacemente dati complessi e voluminosi permette alle aziende di rimanere competitive e all’avanguardia nei loro settori. Le sfide dello storage nel mondo moderno sono numerose, compresa la crescita esponenziale dei dati, l’emergere di nuove tecnologie e le crescenti minacce alla sicurezza informatica. VSP One emerge come una soluzione ideale che risponde a queste sfide, offrendo alle aziende la possibilità di massimizzare le prestazioni, aumentare la sicurezza dei dati, ottimizzare i costi e accelerare l’innovazione. La sua flessibilità e l’efficienza energetica contribuiscono inoltre a ridurre i costi operativi, mentre l’integrazione con tecnologie emergenti permette di sfruttare al meglio il potenziale dei dati aziendali. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)