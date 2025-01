Il Golfo del Messico cambia nome anche su Google Maps

(Adnkronos) – Google ha annunciato l’intenzione di aggiornare Google Maps per riflettere l’ordine esecutivo emanato il 20 gennaio dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, relativo alla modifica dei nomi del Golfo del Messico e del monte Denali, rispettivamente, in Golfo d’America e Monte McKinley. La società ha dichiarato sulla piattaforma X che l’aggiornamento della nomenclatura sarà visibile non appena il Geographic Names Information System (GNIS) verrà aggiornato. Google ha sottolineato che la politica aziendale prevede l’applicazione di modifiche ai toponimi quando queste vengono ufficializzate dalle fonti governative competenti. Inoltre, quando le denominazioni variano a seconda dei paesi, gli utenti di Maps visualizzano il nome ufficiale locale, mentre nel resto del mondo vengono mostrati entrambi i nomi. Denali era precedentemente noto come Monte McKinley fino al 2015, quando l’amministrazione dell’epoca decise di ripristinare il nome tradizionale della montagna. Il Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti ha confermato la propria intenzione di seguire le disposizioni dell’ordine esecutivo per implementare le modifiche toponomastiche. In un comunicato ufficiale, ha dichiarato che lo U.S. Board on Geographic Names, sotto la sua supervisione, sta lavorando per aggiornare rapidamente la nomenclatura federale ufficiale all’interno del GNIS, rendendo le modifiche immediatamente efficaci per l’uso governativo. Al momento, non sono stati rilasciati commenti da parte di Apple riguardo alle eventuali modifiche su Apple Maps. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)