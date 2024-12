Innovazione e Cybersicurezza, lunedì 16 aprile presentazione Osservatorio alla Camera dei deputati

(Adnkronos) – La sala stampa della Camera dei deputati lunedì 16 dicembre alle ore 10,00 ospiterà la presentazione dell’Osservatorio sulla Cybersicurezza con focus sulla direttiva europea NIS2. L’iniziativa è promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con Tinexta Cyber e vanta l’alto patrocinio degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia e di Assintel Confcommercio. I temi principali oggetto della conferenza, oltre alla presentazione dei dati dell’Osservatorio, saranno le prospettive e le azioni sul mondo innovazione, difesa e sicurezza tra imprese e pubblica amministrazione. Tra le autorità, interverranno: l’On. Alessandro Giglio Vigna Presidente Commissione Affari Europei Camera dei deputati; l’On. Marco Pellegrini Commissione Difesa e Membro del COPASIR – Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica; Francesco Tufarelli Direttore Generale Presidenza del Consiglio dei ministri; Giovanni Ponti Responsabile ICT & Cybersicurezza Agenzia ENEA. Tra le testimonianze del mondo imprese, gli interventi di: Andrea Monti Direttore Generale Tinexta Cyber, Pierguido Iezzi Cyber Security Director Tinexta Cyber; Danilo Cattaneo, CEO di Infocert. Infine, su orientamento e situazione geopolitica, la testimonianza e intervento del Generale Domenico Rossi, già Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito e Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa. A coordinare i lavori Gabriele Ferrieri, Presidente dell’ANGI (già ForbesU30 e tra i 40under40 più influenti d’Europa sull’innovazione e il digitale). —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)