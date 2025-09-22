21 C
Firenze
lunedì 22 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

iPhone Fold, primi dettagli sul debutto del pieghevole di Apple

Tecnologia
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nonostante i nuovi iPhone siano appena arrivati sugli scaffali, iniziano già a circolare indiscrezioni sulla prossima generazione. Secondo quanto riportato da Mark Gurman, analista di Bloomberg, il 2026 sarà l’anno del primo iPhone pieghevole, un dispositivo che dovrebbe affiancare la linea iPhone 18 e che Apple avrebbe progettato come una vera e propria sfida ingegneristica. Il design, stando alle fonti, sarà caratterizzato da un telaio in titanio e ricorderà due iPhone Air affiancati, con un profilo estremamente sottile e una qualità costruttiva che punta a distinguersi rispetto alla concorrenza. In molti avevano già ipotizzato che la nascita dell’iPhone Air fosse stata un test preliminare per arrivare al formato foldable, e le nuove informazioni sembrano confermarlo. Sul fronte produttivo, Gurman indica che la maggior parte della manifattura sarà concentrata in Cina, nonostante le recenti voci su un possibile avvio in India. Potrebbero comunque esserci lotti parziali realizzati fuori dal Paese asiatico, ma la catena principale rimarrebbe legata alla tradizionale filiera cinese. Quanto al prezzo, si parla di una soglia minima di 2.000 dollari, con stime precedenti che collocavano il nuovo modello nella fascia tra i 2.100 e i 2.300 dollari. Una cifra che posizionerebbe l’iPhone Fold tra i prodotti premium più costosi del catalogo Apple. Il lancio dovrebbe avvenire nell’autunno 2026, con una presentazione prevista a settembre in contemporanea con iPhone 18. Non è escluso però uno slittamento a ottobre o novembre, come già avvenuto in passato per altri debutti dirompenti, ad esempio quello di iPhone X nel 2017. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
21 ° C
21.7 °
18.7 °
80 %
4.5kmh
75 %
Lun
23 °
Mar
24 °
Mer
24 °
Gio
21 °
Ven
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)carabinieri (12)elezioni regionali Toscana 2025 (11)vigili del fuoco (9)Serie C (9)santi del giorno (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati