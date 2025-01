iPhone SE 4: nuove indiscrezioni e possibili caratteristiche

(Adnkronos) – Emergono nuovi dettagli sul prossimo iPhone SE, il modello economico di Apple, grazie a video e immagini che mostrano quello che potrebbe essere il dispositivo o un prototipo molto accurato. Contrariamente ad alcune voci che suggerivano l’adozione del Dynamic Island, l’iPhone SE 4 sembra mantenere il tradizionale notch. Il leaker Majin Bu ha condiviso un breve video che mostra il presunto telefono nella sua forma definitiva, seguito da foto di versioni bianca e nera. Come i precedenti modelli di iPhone SE, è presente una singola fotocamera posteriore, ma questa sembra essere la prima versione dotata di porta USB-C, ormai requisito indispensabile per la vendita nell’Unione Europea. La sorpresa principale riguarda il display, che presenta il notch anziché il Dynamic Island, come invece ipotizzato da altri leaker. Il dettaglio è difficilmente visibile nel video, ma la posizione della fotocamera frontale, leggermente a sinistra del centro, coincide con quella dell’iPhone 14. Lo stesso leaker ha confermato la presenza del notch. Non si tratta della prima apparizione del nuovo SE, ma sicuramente la più nitida. Si vocifera che l’SE 4 adotterà un display OLED e includerà una quantità di RAM sufficiente a supportare le funzionalità di Apple Intelligence. Le indiscrezioni indicano un lancio previsto per marzo o aprile, in linea con il precedente SE 3, lanciato a marzo 2022.

