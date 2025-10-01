16.9 C
Firenze
mercoledì 1 Ottobre 2025
KPop Demon Hunters arriva in Fortnite, trapelata la prima skin

Tecnologia
REDAZIONE
(Adnkronos) – KPop Demon Hunters è senza dubbio il fenomeno dell’anno nel mondo dell’animazione, tanto da aver spinto Netflix ad annunciare l’arrivo di due seguiti animati e una versione live action già in lavorazione. Si trattava solo di questione di tempo prima che la storia delle tre guerriere popstar arrivasse nel mondo dei videogiochi, e quel momento è molto più vicino del previsto: Epic Games ha annunciato che il 2 ottobre, nel celebre battle royale Fortinite, saranno disponibili le skin per i personaggi del gioco ispirate a Rumi, Mira e Zoey, le protagoniste del film animato. 

Oltre alle skin dei personaggi, che potranno essere acquistate all’interno del gioco singolarmente o in un unico pacchetto, debutterà anche la modalità esclusiva Demon Rush, ispirata alla ben nota Scatto dell’Orda. Non solo: tramite la pagina Instagram di IGN USA, Epic Games ha già mostrato come apparirà Rumi in Fortnite, ed è assolutamente identica alla sua controparte animata. 

Si tratta di un periodo di grandi novità per Fortnite, visto che sempre questa settimana avranno inizio i festeggiamenti per Halloween, che porteranno nel gioco personaggi spaventosi come Jason di Venerdì 13, Ghostface di Scream e il clown di Terrifier. Sempre a breve arriveranno anche character più pop: la gang di Scooby Doo si unirà alla lista, e nelle prossime settimane è previsto l’arrivo di Doja Cat, che sarà possibile impersonare ma anche ascoltare e vedere in concerto all’interno del Fortnite Festival. 

