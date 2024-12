La Cina presenta i prototipi del treno ad Alta Velocità più veloce del mondo: CR450

(Adnkronos) – La Cina, durante la giornata di ieri, ha svelato a Pechino i prototipi del treno ad alta velocità CR450, destinati a ridefinire gli standard del trasporto ferroviario. Con una velocità di test che raggiunge i 450 chilometri orari e una velocità operativa prevista di 400 chilometri orari, il CR450 rappresenta un significativo avanzamento tecnologico e un importante contributo all’industria ferroviaria globale. Questo nuovo treno supera notevolmente le prestazioni degli attuali treni ad alta velocità CR400 Fuxing, che operano a una velocità di 350 chilometri orari. La China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway) ha pianificato una serie di test di linea per i prototipi, con l’obiettivo di ottimizzare gli indicatori tecnici e garantire l’entrata in servizio commerciale del CR450 nel minor tempo possibile. Rispetto ai suoi predecessori, il CR450 presenta una riduzione del 22% della resistenza operativa complessiva e una diminuzione del peso del 10%, secondo quanto dichiarato da China Railway. I nuovi prototipi, denominati CR450AF e CR450BF, sono composti da otto vagoni, con una configurazione di quattro vagoni motorizzati e quattro non motorizzati, come riportato da CRRC Corporation Limited (CRRC), il principale produttore di treni cinese.

I prototipi presentati si distinguono per un avanzato sistema di trazione a magneti permanenti raffreddato ad acqua e un sistema di carrelli ad alta stabilità, che garantiscono prestazioni eccellenti e sicurezza durante il funzionamento. Sono inoltre dotati di un sistema di frenata d’emergenza multilivello e di oltre 4.000 sensori per il monitoraggio in tempo reale dei sistemi chiave, tra cui la carrozzeria, il pantografo ad alta tensione, il sistema di controllo del treno e i sistemi di rilevamento incendi. Un sistema “over-the-horizon” è stato implementato per migliorare il riconoscimento delle situazioni di emergenza, secondo CRRC. Il design del CR450 introduce una nuova carenatura del carrello per minimizzare la resistenza aerodinamica alle alte velocità, insieme a un frontale aerodinamico affusolato a basso coefficiente di resistenza, parabrezza aerodinamici e materiali leggeri. L’integrazione di avanzate tecniche di riduzione del rumore su diverse aree e frequenze permette di ridurre il rumore interno di 2 decibel e di aumentare lo spazio di servizio per i passeggeri del 4% rispetto ai modelli precedenti. Queste innovazioni, secondo CRRC, sono destinate a dare nuovo impulso all’avanzamento globale della tecnologia ferroviaria ad alta velocità.

Dal lancio della linea intercity Pechino-Tianjin nel 2008, progettata per velocità di 350 chilometri orari, la Cina ha costruito la rete ferroviaria ad alta velocità più estesa e avanzata al mondo. Grandi progetti come il collegamento ferroviario espresso Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong hanno significativamente migliorato la connettività e lo sviluppo regionale. Ad oggi, la lunghezza totale dei binari ferroviari ad alta velocità operativi in Cina ha raggiunto circa 47.000 chilometri, secondo i dati della National Railway Administration. L’espansione della rete ferroviaria nazionale ad alta velocità ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo economico e sociale del paese, riducendo i tempi di percorrenza e promuovendo lo sviluppo industriale lungo le tratte ferroviarie. I treni ad alta velocità cinesi, un esempio di successo di innovazione indipendente, sono ora considerati un biglietto da visita della Cina e sono stati accolti positivamente a livello globale.

La ferrovia ad alta velocità Jakarta-Bandung in Indonesia, ad esempio, ha trasportato 4 milioni di passeggeri da quando ha iniziato le operazioni commerciali il 17 ottobre 2023. I macchinisti indonesiani operano i treni a velocità di 350 chilometri orari, nel primo progetto ferroviario ad alta velocità all’estero a utilizzare completamente sistemi, tecnologie e componenti industriali cinesi. Anche la ferrovia ad alta velocità Belgrado-Novi Sad, un altro progetto costruito dalla Cina, ha celebrato il suo secondo anniversario a marzo, migliorando efficacemente la connettività locale. Avviato dall’Unione Internazionale delle Ferrovie (UIC) nel 1992, il Congresso Mondiale UIC sull’Alta Velocità Ferroviaria si tiene ogni due o tre anni. Il 12° congresso si terrà a Pechino dall’8 all’11 luglio 2025 e sarà una potente testimonianza dei progressi e dei contributi della Cina all’industria ferroviaria globale ad alta velocità. La Cina ha guidato lo sviluppo di tutti i 13 standard internazionali di sistema per l’alta velocità ferroviaria stabiliti dall’UIC, come annunciato durante la cerimonia del 17° Zhan Tianyou Railway Science and Technology Award a novembre. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)