venerdì 3 Ottobre 2025
Leggende Pokémon Z-A, svelato un nuovo trailer panoramico di sei minuti

Tecnologia
(Adnkronos) – The Pokémon Company e Nintendo, insieme allo sviluppatore Game Freak, hanno pubblicato un nuovo trailer panoramico di sei minuti dedicato a Pokémon Legends: Z-A, offrendo un’anteprima approfondita delle principali meccaniche di gioco e delle ambientazioni che i giocatori esploreranno dal prossimo 16 ottobre su Switch 2 e Nintendo Switch. 

L’avventura inizia a Luminopoli, cuore pulsante della regione, dove i giocatori potranno scegliere il proprio Pokémon iniziale tra Chikorita, Tepig e Totodile. Da qui si parte per un viaggio che si snoda tra zone urbane e aree selvagge, popolate da creature libere da catturare e sfidare. Una delle novità più importanti introdotte da questo capitolo è il sistema di combattimento in tempo reale, una prima assoluta per la serie RPG, che permetterà di catturare, lottare e perfino attivare Mega Evoluzioni senza soluzione di continuità. Obiettivo finale: scalare la classifica della prestigiosa Z-A Royale, affrontando allenatori sempre più forti e formando la squadra perfetta. 

Non mancano le modalità multigiocatore: sarà possibile collegarsi in locale o online tramite Nintendo Switch Online per partecipare a frenetiche battaglie libere fino a quattro giocatori contemporaneamente, aggiungendo un ulteriore livello di competizione e strategia. 

Fuori dal campo di battaglia, i giocatori potranno stabilire la propria base all’Hotel Z, dove li attende l’enigmatico proprietario AZ. Luminopoli offrirà numerose attività secondarie: boutique alla moda per personalizzare outfit e acconciature, caffè per rilassarsi in compagnia dei propri Pokémon e punti panoramici ideali per scattare foto, come la maestosa Prism Tower che domina il centro cittadino.  

Con Pokémon Legends: Z-A, Game Freak punta a rivoluzionare ancora una volta la formula classica, fondendo elementi d’azione in tempo reale con l’esplorazione libera e la profondità strategica che da sempre contraddistingue la serie. L’appuntamento è fissato per il 16 ottobre. 

