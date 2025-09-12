22.5 C
Firenze
venerdì 12 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Leggende Pokémon: Z-A, tutte le nuove “Megaevoluzioni”

Tecnologia
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un nuovo capitolo si apre per i giocatori di Pokémon con l’annuncio di Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione, il contenuto scaricabile che espande l’esperienza di gioco a Luminopoli con nuove sfide e scoperte. Il mondo dei Pokémon si prepara ad accogliere una nuova, entusiasmante espansione. A pochi mesi dall’annuncio di Leggende Pokémon: Z-A, vengono rivelati i dettagli del suo contenuto scaricabile, Megadimensione. L’add-on permetterà ai giocatori di tornare a Luminopoli e di proseguire la loro avventura al fianco del Team MZ dopo il completamento della storia principale. Il misterioso Pokémon Birba Hoopa avrà un ruolo centrale in questa nuova avventura. I suoi anelli, capaci di piegare lo spazio e creare aperture verso luoghi lontani, sono legati alle strane distorsioni dimensionali apparse a Luminopoli. Questi fenomeni offrono ai giocatori nuove opportunità per esplorare la città e scoprire i segreti che nasconde. 
L’espansione introduce anche due nuove megaevoluzioni di Raichu: MegaRaichu X e MegaRaichu Y. MegaRaichu X sfrutta l’elettromagnetismo per fluttuare e concentrare l’energia nei pugni, mentre MegaRaichu Y colpisce gli avversari con la sua energia elettrica amplificata. Entrambe le forme megaevolute richiedono una Megapietra specifica e possono essere incontrate in Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione. Oltre alle nuove forme di Raichu, il gioco originale offrirà le megaevoluzioni dei Pokémon iniziali di sesta generazione: Chesnaught, Delphox e Greninja. Le loro Megapietre (Chesnaughtite, Delphoxite e Greninjite) potranno essere ottenute come ricompensa salendo di rango nelle Lotte Competitive del Club Lotta Z-A. Le ricompense competitive sono suddivise in tre categorie: quelle normali dopo ogni scontro, quelle per l’avanzamento di rango e quelle basate sulla posizione finale al termine di ogni stagione. Per ulteriori dettagli su Leggende Pokémon: Z-A e Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione, è possibile consultare il sito ufficiale di Leggende Pokémon: Z-A. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
22.5 ° C
22.9 °
21.6 °
75 %
0.5kmh
38 %
Ven
22 °
Sab
26 °
Dom
23 °
Lun
28 °
Mar
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (22)vigili del fuoco (11)Serie C (9)incendio (9)Gaza (9)incidente (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati