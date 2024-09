Lenovo a IFA 2024: PC IA e innovazione al centro della scena

(Adnkronos) – Lenovo ha presentato a IFA una gamma di soluzioni innovative, con un focus particolare sui PC IA. Tra le novità, laptop ThinkPad, ThinkBook, Yoga e IdeaPad, pensati per rivoluzionare l’esperienza d’uso sia in ambito business che consumer. I PC IA stanno rapidamente guadagnando terreno, e si prevede che entro il 2027 il 60% dei PC spediti saranno incentrati sull’intelligenza artificiale. Per il settore business, Lenovo ha presentato il ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition, un notebook all’avanguardia sviluppato in collaborazione con Intel. Dotato di tecnologia Intel Core Ultra, offre funzionalità AI avanzate e un design user-friendly. La serie Lenovo Aura Edition include Smart Mode, che adatta le prestazioni e le funzionalità AI alle attività dell’utente, e Smart Share, per la condivisione di immagini tra dispositivi tramite AI. Smart Care fornisce supporto in tempo reale 24/7. Lenovo ha anche introdotto il ThinkPad T14s Gen 6 AMD e il ThinkBook 16 Gen 7+, alimentati da processori AMD Ryzen AI, che offrono multitasking avanzato, creatività semplificata ed efficienza energetica. Inoltre, il ThinkBook 16 Gen 7, con processore Snapdragon X Plus a 8 core, offre solide prestazioni AI alle piccole e medie imprese. Per il segmento consumer, Lenovo ha presentato il Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15″, 9), sviluppato in collaborazione con Intel. Questo laptop include le funzionalità Lenovo Aura Edition per migliorare l’esperienza utente, tra cui Smart Mode, Smart Share e Smart Care. Alimentato dal processore Intel Core Ultra e con un touchscreen OLED 2.8K opzionale, è progettato per le attività più impegnative. Il Lenovo Yoga Pro 7 (14″, 9), alimentato dal processore AMD Ryzen AI 9, è ideale per i creatori di contenuti e i professionisti che necessitano di multitasking e creatività. È dotato di funzionalità Lenovo X Power per migliorare prestazioni ed efficienza e di un display OLED PureSight Pro da 14,5″ per un’esperienza visiva coinvolgente. Lenovo ha presentato anche un concept molto interessante: il PC Lenovo Auto Twist AI, un proof-of-concept che ridefinisce l’interazione dell’utente con l’automazione intelligente e l’intelligenza artificiale: lo schermo gira seguendo l’utente per creare un’esperienza di personal computing fluida ed ergonomica. Lenovo IdeaPad Slim 5x (14″, 9) e IdeaPad 5x 2-in-1 (14″, 9) ampliano l’offerta IA di Lenovo per gli utenti mainstream, combinando design elegante e prestazioni potenti. Alimentati da processori Snapdragon X Plus a 8 core, offrono maggiore produttività basata sull’AI e fattori di forma versatili. Lenovo ha anche presentato Lenovo Creator Zone, una suite software basata sull’intelligenza artificiale che consente ai creatori di utilizzare il linguaggio naturale e le immagini per generare e modificare contenuti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)