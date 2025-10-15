14.8 C
Lucca Junior compie 20 anni!

(Adnkronos) – Un compleanno importante quest’anno al festival: Lucca Junior festeggia i 20 anni! 

Nato da un’idea dell’allora direttore generale Renato Genovese, dal 2005 a oggi Lucca Junior ha creato all’interno della manifestazione uno spazio dedicato ai bambini e alle famiglie, con un’ampia offerta editoriale per l’infanzia, e ha ospitato le mostre dei più grandi illustratori per bambini e ragazzi come Paolo D’Altan, Gianni De Conno, Amélie Fléchais, Raina Telgemeier, Benjamin Lacombe e tantissimi altri. 

Da allora ogni anno il Real Collegio si trasforma nel Family Palace, un’area ad accesso gratuito e libero per tutti: chiostri, stanze, scale si animano di una magia speciale e nei giorni del festival diventano la casa di piccoli e grandi sognatori, esploratori di mondi fantastici, lettori e lettrici che amano viaggiare con le storie, famiglie, classi e insegnanti. 

Come ogni anno Lucca Comics & Games sarà totalmente gratuito per i bambini sotto i 10 anni (nati dal 1° gennaio 2016 in poi), che potranno accedere liberamente, accompagnati da un adulto provvisto di biglietto (o abbonamento) e braccialetto, in tutte le aree del festival.  

