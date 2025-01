Meta cambia rotta: addio a fact-checker e focus su Community Notes, utenti migrano verso alternative

(Adnkronos) – Meta, la società madre di Facebook e Instagram, ha recentemente annunciato una serie di importanti cambiamenti nelle sue politiche di moderazione dei contenuti. Tra le novità più rilevanti, la decisione di abbandonare il sistema di fact-checking di terze parti e l’adozione di un sistema di “Community Notes”, simile a quello introdotto da Elon Musk su X. Questa scelta, secondo Zuckerberg, mira a ripristinare una maggiore libertà di espressione sulle piattaforme di Meta. Tuttavia, questa decisione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla possibile diffusione di disinformazione e contenuti dannosi. In parallelo, Meta ha annunciato la chiusura dei suoi programmi dedicati alla diversità, all’equità e all’inclusione, motivando la decisione con i recenti cambiamenti nel panorama giuridico statunitense.

Le reazioni degli utenti non si sono fatte attendere. Le migrazioni verso piattaforme alternative come Bluesky e Mastodon sono infatti aumentate in modo esponenziale. Molti utenti sembrano preoccupati per la potenziale diminuzione della qualità dei contenuti e per la diffusione di disinformazione sulle piattaforme di Meta. Le conseguenze di queste decisioni potrebbero essere molteplici: un aumento della disinformazione, una maggiore polarizzazione dei dibattiti e una migrazione degli utenti verso altre piattaforme. Inoltre, l’abbandono dei fact-checker potrebbe danneggiare la reputazione di Meta agli occhi degli utenti e dei regolatori. Il modello di Community Notes, adottato sia da Meta che da X, rappresenta un tentativo di coinvolgere gli utenti nella moderazione dei contenuti. Tuttavia, l’efficacia di questo sistema è ancora da dimostrare e suscita perplessità riguardo alla possibilità di garantire un ambiente online sicuro e affidabile.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)