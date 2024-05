Milan Games Week 2024, l’autore di Resident Evil tra gli ospiti

(Adnkronos) – La Milan Games Week & Cartoomics 2024, organizzata da Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators, si terrà dal 22 al 24 novembre presso i padiglioni della Fiera Milano a Rho, ma sono già stati confermati numerosi ospiti di fama mondiale che incontreranno i fan durante i tre giorni della manifestazione. Tra i più attesi spicca il nome di Shinji Mikami, il leggendario autore di Resident Evil. Mikami è noto per il suo contributo fondamentale all'industria dei videogiochi, avendo creato universi che hanno definito il genere survival horror. Dal mondo del fumetto americano saranno presenti Jason Aaron, celebre per il suo lavoro su Thor: God of Thunder e Batman Off-World, e Pepe Larraz, noto per la miniserie House of X e per le saghe del mondo di Star Wars. Anche l'animazione giapponese sarà rappresentata con la partecipazione di Takahiro Yoshimatsu, animatore dietro serie iconiche come Dragon Ball, Hunter x Hunter, e Trigun. Yoshimatsu metterà a disposizione del pubblico la sua quarantennale esperienza, ripercorrendo una carriera che ha lasciato un segno indelebile nell'industria anime. Dal panorama europeo, arriverà Bartosz Sztybor, Comic Book and Animation Narrative Director di CD Projekt RED. Sztybor è noto per il suo lavoro su Cyberpunk: Edgerunners, un anime di successo che ha consolidato la sua carriera artistica tra fumetto, fantascienza e animazione. L'evento ospiterà anche Neil Newbon, attore inglese conosciuto per il ruolo di Elijah Kamski in Detroit: Become Human e soprattutto per la sua recente interpretazione di Astarion in Baldur’s Gate 3, che gli è valsa un Game Award per la migliore interpretazione. L’artista torinese Simone Di Meo, incaricato di creare la locandina ufficiale della manifestazione, sarà presente per illustrare il suo lavoro e il tema dell'intelligenza umana che ha ispirato la sua opera. Di Meo è noto per le sue opere DC Comics, tra cui la serie Batman e Robin. I biglietti per Milan Games Week & Cartoomics 2024 sono già disponibili sul sito ufficiale, con una promozione speciale per chi acquista entro il 31 agosto. Gli acquirenti riceveranno un abbonamento mensile Premium a Crunchyroll e la possibilità di partecipare all’estrazione di una console di ultima generazione. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)