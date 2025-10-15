(Adnkronos) – Torna anche quest’anno Miniature Island, lo spazio interamente dedicato al mondo del wargame e delle miniature, pronto ad accogliere il pubblico di Lucca Comics & Games con un programma rinnovato, ospiti di rilievo e numerose attività dedicate alla pittura e al gioco.

In un’unica area sarà possibile scoprire tavoli dimostrativi storici e fantasy, dove i visitatori potranno vivere l’esperienza di comandare un esercito o guidare un gruppo di avventurieri in battaglia. Un’occasione ideale per avvicinarsi al mondo del wargame, approfondirne le dinamiche e condividere la passione con altri appassionati.

Cuore pulsante dell’area sarà la Palestra di Colorazione, che anche quest’anno si articolerà in due sezioni: una zona didattica, diretta da Luciani Leni, dove sarà possibile imparare e approfondire le tecniche di pittura della miniatura con il supporto di esperti del settore, e una zona workshop, dedicata alle dimostrazioni dal vivo, in cui pittori professionisti mostreranno le proprie tecniche e offriranno consigli al pubblico.

Non mancherà il Trofeo Grog, uno dei premi più longevi e prestigiosi del settore, che offrirà a pittori e scultori di ogni livello, dai principianti ai maestri affermati, la possibilità di mettersi alla prova e presentare le proprie opere in un contesto di grande valore artistico.

Novità di questa edizione sarà un ciclo di conferenze dedicate al mondo della miniatura, che approfondiranno temi legati alla pittura, offrendo momenti di incontro e confronto con alcuni dei protagonisti più apprezzati del panorama italiano e internazionale.

Tra gli ospiti presenti figurano Massimiliano “Max” Richiero, Alessandro Marinone, Fabrizio Russo, Francesco Farabi, Angelo Di Chello e Lorenzo Giusti, che parteciperanno agli incontri e saranno presenti anche in area per interagire con il pubblico e condividere la propria esperienza.

Miniature Island conferma così il suo ruolo di punto di riferimento per la community di appassionati di wargame e miniature, unendo gioco, arte e cultura in un’esperienza unica nel cuore di Lucca Comics & Games!

