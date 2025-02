Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered arriva su PC e Switch

(Adnkronos) – La versione rivisitata di Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny approderà ufficialmente il prossimo 22 maggio 2025 su Nintendo Switch e PC (in questo caso tramite la piattaforma Steam, dove è già attivo il pre-order). Il titolo permetterà a tutti gli appassionati di vivere in prima persona le emozioni della serie Mobile Suit Gundam Seed e Mobile Suit Gundam Seed Destiny, senza dimenticare qualche contenuto extra ispirato a Mobile Suit Gundam Seed Astray, Mobile Suit Gundam Seed C.E. 73: Stargazer e altre storie secondarie. Nei panni di un soldato, sarà possibile scegliere una delle tre fazioni disponibili (Earth Alliance, Z.A.F.T o Archangel) per poi lanciarsi in una serie di battaglie emozionanti, con una varietà di Mobile Suit superiore a 100 modelli. Il titolo è stato ovviamente migliorato per venire incontro alle esigenze delle piattaforme di gioco più moderne, a partire da una grafica più nitida e da un’interfaccia utente completamente ridisegnata, senza dimenticare l’aggiunta di una nuova modalità di aggancio del bersaglio, una meccanica di gioco extra e la localizzazione in lingua inglese. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)