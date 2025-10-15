Musica in Piazzale Verdi

(Adnkronos) – Ecco l’attesissimo programma del nuovo Palco di Piazzale Verdi, novità assoluta di Lucca Comics & Games 2025, che accenderà il cuore della città con cinque giornate di musica dal vivo, dj set, anteprime e show esclusivi.



Sul palco si alterneranno la musica di RDS 100% Grandi Successi e le voci di RDSNEXT, Entertainment Partner di Lucca Comics & Games e artisti come Living Park, Eiwhar, Visions of Atlantis, Winx, DJ Matrix feat. Giorgio Vanni, Mai Dire Goku, Novanoise e Domine, in un viaggio sonoro che attraversa rock, pop e fantasy culture.

Tra gli appuntamenti di spicco, il debutto di Nightmare in Rome, il nuovo progetto che fonde musica e fumetto, realizzato da Sergio Bonelli Editore in collaborazione con CAM Sugar: una produzione inedita che porterà sul palco un immaginario distopico, visionario e profondamente legato alla tradizione delle grandi colonne sonore italiane, per cinque giorni di live, energia e storie da vivere insieme nella città delle meraviglie.

L’accesso all’area è gratuito e possibile fino al raggiungimento della capienza massima consentita.

29 ottobre

14:30 – RDS 100% Grandi Successi

15:15 – Kenobit

16:15 – Heva e Bels

17:30 – Living Park – Linkin Park Tribute Band

19:00 – Pax Side of The Moon

30 ottobre

14:30 – RDS 100% Grandi Successi

16:30 – Dodo & Jeanvier

17:45 – Nightmare in Rome

19:00 – Eihwar

31 ottobre

14:30 – RDS 100% Grandi Successi

16:30 – Hellfox

17:45 – Break Me Down

19:15 – Visions Of Atlantis

1 novembre

14:30 – RDS 100% Grandi Successi

15:00 – Winx

16:00 – Michele Vinci

18:00 – Dj Matrix e Giorgio Vanni

19:30 – Mai Dire Goku

2 novembre

14:30 – RDS 100% Grandi Successi

15:00 – 44 Gatti

16:30 – Novanoise

18:00 – Ormai e Eva Bloo

19:00 – Domine

