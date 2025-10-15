Musica in Piazzale Verdi

14.8 C
(Adnkronos) – Ecco l’attesissimo programma del nuovo Palco di Piazzale Verdi, novità assoluta di Lucca Comics & Games 2025, che accenderà il cuore della città con cinque giornate di musica dal vivo, dj set, anteprime e show esclusivi.
 

Sul palco si alterneranno la musica di RDS 100% Grandi Successi e le voci di RDSNEXT, Entertainment Partner di Lucca Comics & Games e artisti come Living Park, Eiwhar, Visions of Atlantis, Winx, DJ Matrix feat. Giorgio Vanni, Mai Dire Goku, Novanoise e Domine, in un viaggio sonoro che attraversa rock, pop e fantasy culture. 

Tra gli appuntamenti di spicco, il debutto di Nightmare in Rome, il nuovo progetto che fonde musica e fumetto, realizzato da Sergio Bonelli Editore in collaborazione con CAM Sugar: una produzione inedita che porterà sul palco un immaginario distopico, visionario e profondamente legato alla tradizione delle grandi colonne sonore italiane, per cinque giorni di live, energia e storie da vivere insieme nella città delle meraviglie. 

L’accesso all’area è gratuito e possibile fino al raggiungimento della capienza massima consentita. 

29 ottobre 

14:30 – RDS 100% Grandi Successi 

15:15 – Kenobit 

16:15 – Heva e Bels 

17:30 – Living Park – Linkin Park Tribute Band 

19:00 – Pax Side of The Moon 

30 ottobre 

14:30 – RDS 100% Grandi Successi  

16:30 – Dodo & Jeanvier 

17:45 – Nightmare in Rome 

19:00 – Eihwar 

31 ottobre 

14:30 – RDS 100% Grandi Successi  

16:30 – Hellfox 

17:45 – Break Me Down 

19:15 – Visions Of Atlantis 

1 novembre 

14:30 – RDS 100% Grandi Successi 

15:00 – Winx 

16:00 – Michele Vinci 

18:00 – Dj Matrix e Giorgio Vanni 

19:30 – Mai Dire Goku 

2 novembre 

14:30 – RDS 100% Grandi Successi 

15:00 – 44 Gatti 

16:30 – Novanoise 

18:00 – Ormai e Eva Bloo 

19:00 – Domine 

