Nintendo Switch 2, nuove indiscrezioni anticipano la potenza della console

(Adnkronos) – Mentre l’attesa per l’annuncio ufficiale della nuova console Nintendo Switch 2 si fa sempre più spasmodica, il web ribolle di indiscrezioni e presunti leak. L’ultimo in ordine di tempo riguarda la possibile scheda madre della console, le cui immagini sono state diffuse su Reddit. Un utente del forum r/NintendoSwitch2 ha pubblicato una serie di foto di quella che sembra essere una scheda PCB, la cui forma ricorda la mainboard dell’attuale Switch. Tra i componenti visibili, spicca un chip Nvidia, dettaglio che sembrerebbe confermare la partnership tra le due aziende. La fonte delle immagini rimane al momento incerta. L’autore del post, MHN1994, afferma di non essere il responsabile della fuga di notizie e di aver reperito le foto in un gruppo Facebook, dove venivano presentate come appartenenti alla scheda madre di Nintendo Switch 2. Nonostante la natura non verificata delle immagini, alcuni dettagli risultano interessanti e in linea con precedenti rumor. La PCB mostra due porte USB-C, una nella parte superiore e una in quella inferiore, elemento già emerso in diverse indiscrezioni. L’utilizzo della seconda porta USB-C rimane al momento un mistero, ma potrebbe servire per ricaricare la console in modalità tabletop, come avviene ad esempio nel Lenovo Legion Go. È fondamentale sottolineare che le foto potrebbero essere false o riferirsi a un prodotto diverso. Nintendo, come di consueto, non ha commentato le indiscrezioni. Ricordiamo che la retrocompatibilità di Switch 2 con i giochi della console attuale è stata confermata da Nintendo lo scorso anno. L’annuncio ufficiale della nuova console è previsto entro la fine dell’anno fiscale, ad aprile di quest’anno. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)