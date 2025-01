Nvidia al CES 2025: rivoluzione AI tra gaming, robotica e veicoli autonomi

(Adnkronos) – Al CES 2025, Jensen Huang, fondatore e CEO di Nvidia, ha incantato una platea di oltre 6.000 persone alla Michelob Ultra Arena di Las Vegas con un keynote che ha segnato una svolta epocale per il futuro dell’intelligenza artificiale, del gaming e della mobilità autonoma. L’evento ha evidenziato come l’AI fisica, la nuova frontiera dell’intelligenza artificiale, stia cambiando il modo di interagire con il mondo reale.

L’era dell’AI Fisica



Jensen Huang ha delineato l’evoluzione dell’AI: dall’AI percettiva e generativa all’AI fisica, capace di ragionare, pianificare e agire nel mondo reale. “Ogni strato della tecnologia è stato trasformato in soli 12 anni”, ha dichiarato Huang, sottolineando il ruolo cruciale delle piattaforme e delle GPU Nvidia in questa rivoluzione. Uno degli annunci chiave è stata la piattaforma NVIDIA Cosmos, progettata per alimentare la robotica avanzata e i veicoli autonomi. Cosmos utilizza modelli generativi e pipeline di elaborazione video per simulare ambienti complessi e ottimizzare decisioni in tempo reale. Hyundai Motor Group e altre aziende leader stanno già integrando questa tecnologia per innovare nella produzione e nei veicoli autonomi.

Grafica Rivoluzionaria con GeForce RTX Serie 50

Huang ha presentato la GPU GeForce RTX 5090, la più potente mai realizzata, con 92 miliardi di transistor e una capacità di elaborazione di 3.352 TOPS. La nuova architettura Blackwell introduce DLSS 4, RTX Neural Shaders e tecnologie avanzate come RTX Neural Faces e RTX Hair, ridefinendo il realismo visivo e le prestazioni nel gaming. Le GPU GeForce RTX serie 50 saranno disponibili dal 30 gennaio, offrendo un realismo visivo straordinario e incrementi di prestazioni fino a otto volte rispetto alla generazione precedente.

Innovazioni per Veicoli Autonomi

Nvidia ha anche annunciato il system-on-a-chip (SoC) NVIDIA AGX Thor, alla base della piattaforma NVIDIA DRIVE Hyperion AV. Questa tecnologia avanzata supporta modelli di AI generativa e offre funzionalità avanzate di sicurezza e guida autonoma. Aziende come Toyota stanno già adottando DRIVE AGX Orin per sviluppare veicoli di nuova generazione.

Potenziamento degli Sviluppatori con Project DIGITS

Il keynote si è concluso con la presentazione di NVIDIA Project DIGITS, un supercomputer AI compatto alimentato dal Superchip GB10 Grace Blackwell. Questo dispositivo, che sarà disponibile da maggio, promette di portare la potenza del calcolo AI su ogni scrivania, offrendo agli sviluppatori strumenti per creare e testare modelli di intelligenza artificiale in modo rapido ed efficiente. Un Futuro di Scoperte Con innovazioni che spaziano dalla grafica rivoluzionaria ai modelli di AI fisica e agentica, Nvidia sta ridefinendo il panorama tecnologico. “È stato un anno incredibile”, ha concluso Huang, lasciando il pubblico entusiasta per ciò che il futuro riserva. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)