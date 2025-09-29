24.6 C
lunedì 29 Settembre 2025
OnePlus 15 confermato con un nuovo design e Snapdragon 8 Elite Gen 5

Tecnologia
REDAZIONE
(Adnkronos) – OnePlus ha annunciato oggi che il suo prossimo smartphone di punta, OnePlus 15, verrà lanciato in una nuova colorazione “Sand Storm”, ispirata alle forme e ai toni caldi delle dune desertiche. Non si tratta solo di un aggiornamento estetico: per la prima volta nel settore mobile, viene introdotta la tecnologia Micro-Arc Oxidation (MAO) — utilizzata in ambito aerospaziale — applicata al telaio centrale e agli elementi decorativi della fotocamera. L’edizione Sand Storm unisce resistenza estrema e minimalismo elegante. Il telaio metallico è sottoposto a un trattamento al plasma ad alta tensione che crea un rivestimento ceramico capace di raggiungere livelli di durezza sorprendenti: 3,4 volte superiore all’alluminio e 1,3 volte più resistente del titanio, mantenendo al tempo stesso, dice l’azienda cinese, un basso impatto ambientale. La parte posteriore, realizzata in fibra di vetro ultraleggera, offre una presa morbida e bilanciata, garantendo comfort e solidità nell’uso quotidiano. Sul fronte delle prestazioni, OnePlus 15 segna un salto notevole rispetto ai modelli precedenti. Sarà infatti uno dei primi dispositivi a integrare la Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform, affiancata da un nuovo sistema di raffreddamento proprietario pensato per assicurare performance elevate e stabili nel tempo. Il design è stato completamente ripensato, con linee pulite, finiture premium e un approccio minimalista che, dice OnePlus, mira a esaltare la qualità costruttiva. OnePlus non ha ancora svelato la scheda tecnica completa del dispositivo, ma promette ulteriori dettagli in prossimità del lancio globale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

