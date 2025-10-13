23.9 C
Pokémon GCC, tre carte in anteprima dall’espansione Fiamme Spettrali

Tecnologia
REDAZIONE
(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha annunciato ufficialmente “Megaevoluzione – Fiamme Spettrali”, la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), disponibile a partire dal 14 novembre 2025 presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo. L’espansione segna il ritorno in grande stile delle Megaevoluzioni, con una particolare attenzione ai Pokémon di tipo Fuoco e Oscurità, pronti a infiammare le strategie dei giocatori e le collezioni dei fan. 

Tra i protagoniste assolute troviamo Mega Charizard X e Mega Gengar, che guidano una serie di nuovi Pokémon-ex introdotti per la prima volta nella linea Megaevoluzione. Le carte ultrarare presentano inoltre un inedito stile illustrativo, in cui si intravede sullo sfondo il profilo della versione standard del Pokémon: un dettaglio che arricchisce ulteriormente il valore estetico delle nuove collezioni. 

Nel set ci saranno sei Pokémon-ex Megaevoluzione, quattro Pokémon-ex standard, 13 carte rare illustrazione, 17 carte Pokémon-ex Megaevoluzione, Allenatore e Energia in versione ultrarara e cinque Pokémon-ex Megaevoluzione e carte Aiuto in versione rara illustrazione speciale. Le carte saranno disponibili in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni dedicate, ma gli Allenatori più impazienti potranno provarle in anticipo nei tornei prerelease del programma Play! Pokémon, in partenza dal 1° novembre 2025 presso i negozi indipendenti aderenti. 

Chi gioca in digitale non resterà escluso: dal 13 novembre 2025, l’espansione Megaevoluzione – Fiamme Spettrali arriverà anche sull’app GCC Pokémon Live (iOS, Android, macOS e Windows), permettendo di collezionare e utilizzare le nuove carte Megaevoluzione in battaglia, con bonus esclusivi per chi effettua l’accesso nei primi giorni di lancio. 

 

