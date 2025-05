Pokémon GO: Raid Ombra e Lotte Dynamax da remoto e Pokémon GO Fest Parigi 2025

(Adnkronos) – Il popolare gioco per dispositivi mobili Pokémon GO si prepara a introdurre una serie di aggiornamenti significativi a partire dal 13 maggio 2025, con l’obiettivo di intensificare l’esperienza di gioco e favorire ulteriormente l’interazione all’interno della sua vasta comunità globale di Allenatori.

Una delle novità più rilevanti riguarda l’accessibilità ai Raid Ombra. A partire dalla data indicata, gli Allenatori avranno la possibilità di partecipare a queste sfide anche da remoto attraverso l’utilizzo dei biglietti raid da remoto. Contestualmente, il limite massimo giornaliero di utilizzo di tali biglietti sarà temporaneamente elevato a 10, una modifica che rimarrà in vigore anche dopo la conclusione dell’evento “Scontro regale”. Ulteriori modifiche sono previste a partire dal 19 maggio 2025, quando sarà introdotta la possibilità di affrontare le Lotte Dynamax da remoto, anch’esse accessibili tramite i biglietti raid da remoto. Parallelamente, il limite massimo di particelle Dynamax accumulabili sarà incrementato da 1.000 a 1.500. Per coloro desiderosi di approfondire i dettagli di questi aggiornamenti, ulteriori informazioni sono disponibili sul blog post dedicato all’indirizzo: https://pokemongolive.com/gofest?hl=it.

L’estate 2025 si preannuncia ricca di eventi per gli appassionati di Pokémon GO, con l’avvicinarsi del Pokémon GO Fest di Parigi, che si svolgerà dal 13 al 15 giugno 2025. In occasione di questo evento speciale nella capitale francese, il team di Pokémon GO offrirà a coppie di Allenatori l’opportunità di organizzare proposte di matrimonio in una cornice romantica. Per candidarsi a questa iniziativa unica, è necessario aver acquistato il biglietto per l’evento e inviare la propria storia via email all’indirizzo player-stories@nianticlabs.com.

Parallelamente all’evento parigino, gli Allenatori di tutto il mondo potranno partecipare al Pokémon GO Fest Global, un evento di due giorni giocabile ovunque ci si trovi il 28 e 29 giugno 2025. Questo evento globale offrirà a tutti i giocatori l’opportunità di vivere l’esperienza del Pokémon GO Fest indipendentemente dalla propria posizione geografica. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)