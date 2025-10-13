Rivedi la diretta di Q&A su LC&G 2025

19.8 C
lunedì 13 Ottobre 2025
(Adnkronos) – La diretta di Q&A su Lucca Comics & Games 2025, andata in onda l’8 settembre dal MediaWorld Studios sul nostro canale Twitch, è ora disponibile per essere rivista integralmente. 

Durante l’incontro, condotto da Francesco Lancia e con la partecipazione del Direttore del festival Emanuele Vietina insieme al team di Lucca Comics & Games, è stata data risposta a molte delle domande poste dalla community, oltre ad annunci e anticipazioni. 

Rivedi lo streaming completo su Twitch!
 

