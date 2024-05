Rivoluzione nella manutenzione della piscina – Robot Degrii Zima Pro (2024)

(Adnkronos) – Il mondo della manutenzione delle piscine sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti. L'applicazione di nuove tecnologie consente una maggiore efficienza e un elevato risparmio di tempo e fatica. Propriamente di una nuova tecnologia di navigazione radar a ultrasuoni fa uso il Degrii Zima Pro (2024), il primo robot per piscina wireless che garantisce indipendentemente dalla forma o dimensione della piscina una pulizia completa senza zone cieche. Il Degrii Zima Pro è un robot dotato di un sistema avanzato che mappa la piscina per pianificare il percorso di pulizia più efficace, rimuovendo lo sporco presente sul fondo, sulle pareti e naturalmente dalla superficie dell'acqua. La potenza di aspirazione, e la stessa efficacia, è garantita ulteriormente da un motore da 250 W che assicura la rimozione di ogni tipo di sporco, dalle foglie alle piccole pietre, grazie anche alle resistenti spazzole a rullo in silicone. Poter gestire il Degrii Zima Pro tramite APP è certamente qualcosa che ne facilita ancora di più l'utilizzo. Diventa così intuitivo non solo avviare o programmare differenti sessioni di pulizia ma anche monitorare in tempo reale l'avanzamento della singola sessione. Grazie poi a semplici tocchi, è possibile modificare la modalità di pulizia o richiamare il robot alla base. Disponibile su Amazon a un prezzo scontato, fino al 9 giugno, di 892 euro rispetto al prezzo originale di 1.199 euro, grazie al codice DEGRII899, il Degrii Zima Pro (2024) rappresenta un investimento intelligente per chi cerca una soluzione efficace e autonoma per mantenere pulita la propria piscina. La stessa facilità d'utilizzo si riscontra anche nella manutenzione dello stesso robot. Quando la batteria è inferiore al 10%, l'apparecchio si posiziona automaticamente sulla parete della piscina dove, grazie ad una comoda impugnatura realizzata in plastica ad alta resistenza è possibile recuperare il robot grazie a un clic per sollevarlo. La stessa cinghia è realizzata in materiale PU, che non si deforma facilmente e ha una durata maggiore. La lama della spazzola è realizzata in silicone più lungo, più morbido e resistente. Inoltre, il sistema di trasmissione è stato modificato con un design a cuscinetti, aumentando la durata del 10%. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)