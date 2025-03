SILENT HILL f: un nuovo incubo nel Giappone degli anni ’60 – Il trailer

(Adnkronos) – Konami Digital Entertainment, per mezzo di una nota ufficiale, ha annunciato SILENT HILL f, un nuovo capitolo dell’iconica serie horror, ambientato nel Giappone degli anni ’60. Il gioco promette di immergere i giocatori in un’esperienza inquietante e tormentata, dove orrore e tensione si fondono in una narrazione indimenticabile. Il gioco segue la storia di Shimizu Hinako, un’adolescente che vive in una remota città montana di Ebisugaoka. Quando una fitta nebbia avvolge la città, trasformando il suo ambiente familiare in un luogo desolato e terrificante, Hinako dovrà affrontare orrori indicibili per sopravvivere.

SILENT HILL f vanta la collaborazione di talenti di spicco nel mondo dell’horror e dei videogiochi. Ryukishi07, autore di “Higurashi When They Cry” e “Umineko When They Cry”, firma la storia del gioco, portando il suo caratteristico mix di horror psicologico e narrazione emotiva. Ryukishi07 descrive il suo coinvolgimento come un’esperienza profondamente personale: “Ancora oggi ricordo la sensazione del mio primo incontro con l’atmosfera soffocante e opprimente di SILENT HILL. Non ha mai smesso di ossessionarmi e affascinarmi. È un onore trovarmi coinvolto in una serie a cui sono molto legato. Ho riversato tutti i miei sforzi in questa storia, tanto che non credo mi dispiacerebbe se fosse la mia ultima creazione. Per me, la serie SILENT HILL è più di una semplice raccolta di storie, è un mezzo; un modo incredibile e fenomenale di esplorare e sperimentare il cuore e la mente di una persona. Spero che i giocatori la apprezzeranno allo stesso modo. Per tutti i nostri amici d’oltreoceano, spero che vi piacerà dare un’occhiata a come potrebbe essere SILENT HILL se fosse ambientato in un posto un po’ diverso, come il Giappone.”

L’illustratrice e designer di mostri kera, nota per il suo lavoro evocativo, contribuisce al design visivo del gioco, creando un’atmosfera inquietante e suggestiva. Il leggendario compositore Akira Yamaoka, responsabile delle musiche dei precedenti capitoli della serie, torna a creare paesaggi sonori agghiaccianti, affiancato da Kensuke Inage, che si occuperà delle musiche dell’Otherworld. SILENT HILL f promette di offrire un’esperienza horror intensa e profondamente emotiva, esplorando temi scomodi e tormenti psicologici, e riflettendo i costumi e la cultura del Giappone degli anni ’60.

SILENT HILL f sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam, Microsoft Store ed Epic Games Store). I preordini fisici per PlayStation 5 e Xbox Series X|S includeranno un’edizione limitata SteelBook. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)