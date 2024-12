Squid Game Stagione 2: il ritorno del fenomeno globale su Netflix

(Adnkronos) –

Il 26 dicembre 2024, alle ore 9:00, Netflix rilascerà in Italia la tanto attesa seconda stagione di “Squid Game”, la serie sudcoreana che ha definito un nuovo era nel panorama televisivo globale. A tre anni di distanza dalla sua vittoria nel gioco, il giocatore 456, Gi-hun, si ritrova di nuovo immerso nel pericoloso mondo di Squid Game, affrontando nuove sfide mortali insieme a un gruppo di nuovi concorrenti, tutti in lotta per un premio straordinario di 45,6 miliardi di won. Sotto la regia di Hwang Dong-hyuk, vincitore del premio per la Miglior regia di una serie drammatica ai 74° Primetime Emmy, la serie vede il ritorno di volti noti come Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo. Accanto a loro, un cast di nuove stelle come Yim Si-wan, Kang Ha-neul e Park Gyu-young, che promettono di arricchire ogni episodio con le loro interpretazioni eccezionali. Questi nuovi membri sono destinati a portare freschezza e nuove dinamiche alla narrazione, intensificando ulteriormente la tensione e l’intrigo che hanno reso “Squid Game” un successo mondiale. Dopo il suo debutto su Netflix nel settembre 2021, “Squid Game” è rapidamente diventato un fenomeno culturale, superando 1,65 miliardi di ore di visualizzazione nei suoi primi 28 giorni e stabilendo il record come la serie più vista sulla piattaforma. La sua capacità di fondere critica sociale con suspense ha catturato l’attenzione globale, generando non solo meme e costumi di Halloween ma anche provocando discussioni su temi come la disuguaglianza sociale e la competizione capitalistica. Di seguito il video trailer ufficiale Con l’avvicinarsi della data di uscita, l’anticipazione per la seconda stagione è alle stelle. I fan sono ansiosi di scoprire come le nuove dinamiche influenzeranno Gi-hun e come i nuovi personaggi si integreranno nella trama già complessa. L’attenzione è focalizzata non solo sui momenti di tensione ma anche sullo sviluppo dei personaggi e sulle sfide che dovranno affrontare. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)