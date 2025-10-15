Stiga lancia i robot tagliaerba “Antenna-FREE” con GPS-RTK incluso

(Adnkronos) – Stiga ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, l’introduzione di una tecnologia all’avanguardia destinata a semplificare l’installazione e migliorare le prestazioni dei suoi robot tagliaerba autonomi. La nuova funzionalità Antenna-FREE, basata su un sistema di navigazione GPS-RTK di alta precisione, è disponibile gratuitamente per tutte le nuove installazioni a partire dal 13 ottobre.

Questa innovazione elimina la necessità di una stazione di riferimento separata o dell’accoppiamento con l’antenna della base di ricarica, offrendo un’alternativa più semplice e flessibile per la gestione del robot. La mossa conferma l’impegno di STIGA nel potenziare continuamente i propri prodotti, distinguendosi nel settore per l’offerta retroattiva e gratuita di un aggiornamento tecnologico così significativo.

La funzionalità Antenna-FREE, attivabile direttamente tramite la STIGA.GO App, sfrutta un servizio di rete premium per garantire una navigazione accurata. La nuova tecnologia apporta benefici significativi sia per chi installa il robot sia per l’utente finale che lo utilizza quotidianamente.

I principali vantaggi sono molteplici. Gli installatori beneficiano innanzitutto di installazioni rapide, poiché la semplificazione del processo riduce notevolmente i tempi di messa in opera. Per l’utente finale, la flessibilità è cruciale: il posizionamento della base di ricarica diventa più libero, non essendo più vincolata a un’antenna esterna. In termini di funzionalità, la tecnologia GPS-RTK assicura prestazioni avanzate e alta precisione, garantendo un taglio ottimale e affidabile del prato.

Stiga offre il servizio Antenna-FREE gratuitamente per i primi 10 anni dalla data di attivazione su tutte le nuove installazioni dei robot autonomi dell’attuale gamma. Al termine di questo periodo, sarà previsto un canone annuo di €9,99. In caso di recesso dal servizio, sarà necessario ripetere la registrazione del perimetro di taglio, evidenziando il valore della connettività per la navigazione avanzata.

Stiga getta le basi per futuri sviluppi nel campo delle soluzioni autonome per la cura del verde. L’azienda intende offrire a dealer e clienti una prova tangibile del proprio impegno nell’evoluzione tecnologica, proiettando il settore verso scenari sempre più automatizzati e intelligenti.

