25.9 C
Firenze
domenica 21 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Stiga traccia una rotta green: sostenibilità e innovazione ridefiniscono il garden care

Tecnologia
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Stiga, leader mondiale nel settore delle attrezzature per la cura del verde, ha pubblicato recentemente, il Rapporto di Sostenibilità 2024 riaffermando il proprio impegno per un futuro più sostenibile, ponendo i principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) al centro della sua strategia aziendale.  “La sostenibilità per noi è molto più che un obiettivo di business: è una strategia integrata, strutturata e misurabile,” ha dichiarato Sean Robinson, CEO di Stiga. “Ecco perché il nostro percorso di sostenibilità non è fatto di iniziative isolate, ma è radicato nella nostra identità e nel modo in cui operiamo ogni giorno. Le persone, i prodotti e le attività costituiscono parte integrante e contribuiscono insieme a una visione condivisa: crescere in modo responsabile, unendo il progresso tecnico alla passione per la natura.” La strategia ESG di Stiga si fonda su tre pilastri: persone, prodotti e processi. L’azienda promuove un ambiente di lavoro equo e inclusivo, confermato dalla Certificazione per la Parità di Genere UNI PdR 125:2022. Sul fronte dei prodotti, gli investimenti in ricerca e sviluppo sono stati dedicati per il 78% alla tecnologia delle batterie, un chiaro segnale della transizione verso l’elettrico.  I prodotti alimentati a batteria hanno già rappresentato il 27% delle vendite totali, con i robot tagliaerba autonomi che hanno registrato una crescita significativa. Per quanto riguarda i processi, STIGA ha aumentato l’uso di energia da fonti rinnovabili al 99% del consumo totale, con un 15% autoprodotto grazie agli impianti fotovoltaici. L’azienda ha inoltre superato i propri obiettivi di riciclo, con il 66% degli imballaggi realizzati in materiale riciclato. Tra le ambizioni relative al 2026, Stiga ambisce a diventare un punto di riferimento per l’innovazione responsabile. Le priorità strategiche includono un piano di riduzione dell’impatto ambientale convalidato dalla Science Based Targets initiative (SBTi) e la valutazione delle performance ESG della propria supply chain.  Con l’adozione di analisi del ciclo di vita (LCA) per i prodotti a maggiore impatto, l’azienda punta a ridurre l’impronta ecologica lungo tutte le fasi, dalla produzione allo smaltimento, ridefinendo il settore della cura del verde e trasformando la sostenibilità da elemento distintivo a standard essenziale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
25.9 ° C
27 °
25.6 °
68 %
0.5kmh
93 %
Dom
26 °
Lun
25 °
Mar
22 °
Mer
19 °
Gio
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (14)Almanacco (13)Serie C (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)vigili del fuoco (9)aggressione (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati