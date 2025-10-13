Torino capitale dell’innovazione: al via il Festival AI & VR Multiverse World

(Adnkronos) – La città di Torino si conferma un polo di eccellenza tecnologica con l’inaugurazione della IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World. Promosso da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l’evento biennale prende il via questa sera con una cerimonia d’apertura nella cornice istituzionale della Mole Antonelliana, simbolo di cultura e innovazione.

Il Festival, realizzato con il supporto di partner di primo piano come il Parlamento Europeo e Rai Cinema, e sostenuto da Compagnia di San Paolo, CRT e ANFIR, si configura come un appuntamento strategico per l’Italia, focalizzato sulle frontiere dell’Intelligenza Artificiale (AI) e della Realtà Virtuale (VR).La manifestazione mira a stimolare il dibattito tra i diversi attori del sistema-Paese. Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI, ha delineato gli obiettivi centrali del Festival: “L’AI & VR Festival rappresenta un momento di confronto cruciale tra istituzioni, imprese e mondo accademico per promuovere un’innovazione responsabile e sostenibile. Vogliamo ispirare talenti, startup e imprese a cogliere le opportunità offerte da AI e VR, contribuendo alla competitività dell’Italia.”

L’apertura ha visto la partecipazione di figure chiave del panorama istituzionale e accademico, tra cui il Direttore del Museo Nazionale del Cinema Carlo Chatrian, il Prorettore del Politecnico di Torino Elena Maria Baralis e rappresentanti della Camera dei Deputati, della Regione Piemonte e del Comune di Torino.

Focus e protagonisti della seconda Giornata

La seconda giornata del Festival, martedì 14 ottobre, sarà interamente dedicata a panel, workshop e sessioni interattive. I lavori si concentreranno sulle applicazioni pratiche di AI e VR in settori nevralgici, quali Industria 4.0, cybersecurity, educazione e intrattenimento.

Tra i protagonisti della giornata, un parterre d’eccezione: Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione economica, Sviluppo delle attività produttive e Internazionalizzazione, Regione Piemonte; Riccardo Di Stefano, Delegato nazionale Confindustria Open Innovation, già Presidente nazionale Gruppo Giovani; Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica dell’Italia; Giancarlo Rocchietti, Presidente del Club degli Investitori; Antonio Maria Tambato, Direttore della Direzione Innovazione e transizione digitale, Agenzia per l’Italia Digitale; Min. Plen. Fabrizio Lobasso, VDG DGSP – MAECI; Stefano d’Albora, Group Innovation Head di Ferrovie dello Stato; Elena Previtera, Senior Partner e membro del Consiglio di Amministrazione, Reply; Giovanni Russo, Head of AI, Data & Hyperautomation, Gruppo Lutech; Clemente Fuggini, Head of Infrastructure & Mobility Research & Innovation, RINA; Pierguido Iezzi, Strategic Director, Maticmind S.p.a; Stefano Ronconi, Director of Data Intelligence, Wurth Italia; Igor Marcolongo, Head of Business Evolution, Tinexta InfoCert; Davide Scatto, Head of Cybersecurity Advisory Services, Tinexta Cyber; Michele Osella, Head of Innovation, Fondazione Compagnia di San Paolo; Agostino Sperandeo, Capo Divisione Strategia, Agenzia per la

Cybersicurezza Nazionale; Assunta Esposito, Dirigente del Centro Operativo per la sicurezza cibernetica di Torino, Primo Dirigente della Polizia di Stato; Claudia Trivillino, Public Policy Manager, Italy and Greece, Meta; Silvia Ronchiadin, Head of Artificial Intelligence Lab, Intesa Sanpaolo Innovation Center; Laura Li Puma, Responsabile di Applied Research & Innovation Hubs, Intesa Sanpaolo Innovation Center; Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al CIPE; Matteo Musso, Media Relations MILANO CORTINA 2026; Nicolas Nati, CEO Akka Italy; Gian Luca Comandini, ForbesU30, TEDx Speaker, Professor, Blockchain Expert; Laura Morgagni, Direttore Generale Fondazione Piemonte Innova; Fiorenza Succu, Chief Evangelist di AI4Industry; Matteo Pessione, Attività Istituzionale Fondazione CRT e Coordinatore OGR Tech; Carlo Rodomonti, Head of Marketing & Innovation, Rai Cinema; Daniele Lombardo, Group Marketing, Institutional Relations and Communication Director, TeamSystem. Patrocini: Agid, ESA, Enea, Regione Piemonte, Comune di Torino, Federmanager, Invitalia, Fondazione Piemonte Innova, Anitec-Assinform, Assintel, Unione Editori e Creators Digitali di Anica.

